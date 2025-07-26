Шестимесячная гималайская медведица стала обитателем Пермского зоопарка

Мика, шестимесячная хищница, прибыла в Пермский зоопарк из МРОО «Центр реабилитации “Амурский тигр” (Приморский край), куда попала в возрасте четырех месяцев, рассказали в минкульте Пермского края. Неизвестно, что именно случилось с малышкой, оставшейся без мамы. Но в центр реабилитации гималайская медведица попала слишком поздно, чтобы ее можно было подготовить к выпуску в природу, — она была уже полностью ориентирована на человека.