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Топ-5 главных новостей в Молдове 26 июля 2025: Дикая жара в Молдове выше +40 градусов — сколько нам это еще терпеть; как Плахотнюк смог получить румынские документы, если Молдова объявила его в розыск; оборот фальшивой валют

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 26 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 26 июля 2025:

1. Адская жара +41 в Молдове: Сколько терпеть невыносимое пекло — что говорят синоптики.

2. Придворные журналисты шокированы — как Плахотнюк смог получить румынские документы, если Молдова объявила его в розыск: Может, вы лгали и про кристальную честность правящего режима?

3. В Молдове все чаще в обороте появляются фальшивая валюта: Какие банкноты не стоит даже покупать.

4. Токсичный лидер: «Поведение президента Молдовы Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу невозможным» — зарубежные СМИ.

5. «Рога и копыта» от ПАС: Молдова тонет в мусоре, а власть готовится перерабатывать отходы животноводства, которого практически нет.

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