Приморью остро не хватает врачей

Этим летом в Приморском крае наблюдается острая нехватка специалистов целого ряда профессий, сообщают аналитики hh.ru. Рекрутинговый сервис составил рейтинг самых востребованных кадров и выяснил, какие зарплаты готовы предложить работодатели. На первом месте по дефициту — врачи: на одну вакансию приходится всего 0,9 резюме, что значительно ниже нормы в 4 резюме на вакансию. Медианная зарплата для врачей в 2025 году достигла 98,8 тыс. рублей при средней по региону в 82,1 тыс. рублей.