Приморью остро не хватает врачей

Этим летом в Приморском крае наблюдается острая нехватка специалистов целого ряда профессий, сообщают аналитики hh.ru. Рекрутинговый сервис составил рейтинг самых востребованных кадров и выяснил, какие зарплаты готовы предложить работодатели. На первом месте по дефициту — врачи: на одну вакансию приходится всего 0,9 резюме, что значительно ниже нормы в 4 резюме на вакансию. Медианная зарплата для врачей в 2025 году достигла 98,8 тыс. рублей при средней по региону в 82,1 тыс. рублей.
Среди других дефицитных профессий: фармацевты-провизоры, инженеры пусконаладочных работ (ПНР), токари, фрезеровщики, повара, дворники и слесари.
Любопытно, что дефицит сохраняется, даже несмотря на высокий уровень предлагаемых работодателями зарплат. Самые высокие зарплаты предлагают инженерам ПНР — 106,5 тыс. рублей. Выше среднего платят ветеринарам (105,5 тыс.), токарям, фрезеровщикам, шлифовщикам (100 тыс.), врачам (98,8 тыс.), медицинским представителям (98,2 тыс.), метрологам (90 тыс.) и операторам производственных линий (82,8 тыс.).
«Нехватка кадров в Приморье — серьёзный вызов для экономики региона. Работодатели готовы предлагать конкурентные зарплаты для привлечения специалистов, но для некоторых профессий уровень оплаты остаётся ниже среднего», — отметила аналитик hh.ru Елена Соколова.