407 пар связали себя узами брака в красивую дату в Иркутской области

Торжественная церемония бракосочетания объединила сотни влюбленных сердец в Иркутской области. Дату 25 июля 2025 года молодожены выбрали за красивое сочетание чисел, считая что это укрепит их любовь и сделает день свадьбы еще более особенным и запоминающимся. Так, в минувшую пятницу в разных уголках региона поженились 407 пар.
Известно, что 34 новых семьи появились после регистрации отношений в ЗАГСах Братска. В этот же день в одном из отделений состоялось чествование «золотых» юбиляров семейной жизни. Супруги Михаил и Татьяна Ивановы познакомились в служебном автобусе по пути на работу и больше не расставались. Он женаты 50 лет.
К слову, в 2025 году еще будут красивые даты для заключения брака. Летом — это 08.08.2025 (пятница), осенью: 09.09.2025 (вторник), 25.09.2025 (четверг), 10.10.2025 (пятница), 25.10.2025 (суббота), 11.11.2025 (вторник), 25.11.2025 (вторник).