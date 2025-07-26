407 пар связали себя узами брака в красивую дату в Иркутской области

Известно, что 34 новых семьи появились после регистрации отношений в ЗАГСах Братска. В этот же день в одном из отделений состоялось чествование «золотых» юбиляров семейной жизни. Супруги Михаил и Татьяна Ивановы познакомились в служебном автобусе по пути на работу и больше не расставались. Он женаты 50 лет.