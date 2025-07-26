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В Красноярском крае отменен режим ЧС в лесах

Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае отменен режим ЧС в лесах. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По данным Лесопожарного центра, ситуация с ландшафтными пожарами в крае под контролем. Многоступенчатая система мониторинга позволяет до 95% очагов обнаруживать и ликвидировать на ранней стадии.

Система наблюдения включает беспилотники, видеофиксацию, наземное и авиапатрулирование. Также анализируются результаты космосъемки.

В восточных и северных территориях на сегодня продолжает действовать особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор, пускать палы, проводить любые пожароопасные работы.

Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.