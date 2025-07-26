В Сумской области ликвидировали роту батальона «Айдар» ВСУ

«Потери 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами “Севера”», — сказано в публикации.