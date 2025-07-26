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В Сумской области ликвидировали роту батальона «Айдар» ВСУ

Роту ликвидировали бойцы группировки войск «Север».

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области российские военнослужащие ликвидировали роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* ВСУ, пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

«Потери 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами “Севера”», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские военнослужащие ликвидировали роту танковой бригады ВСУ. Это произошло около села Яблоновка.

Также ранее стало известно, что в Сумской области операторы FPV-дронов при помощи подразделения морской пехоты ликвидировали украинский танк, замаскированный в лесопосадке.

* Организация признана террористической, запрещена в РФ.