В Сумской области ликвидировали роту батальона «Айдар» ВСУ

В Сумской области российские военнослужащие ликвидировали роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* ВСУ, пишет Telegram-канал «Северный Ветер».
«Потери 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами “Севера”», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Сумской области российские военнослужащие ликвидировали роту танковой бригады ВСУ. Это произошло около села Яблоновка.
Также ранее стало известно, что в Сумской области операторы FPV-дронов при помощи подразделения морской пехоты ликвидировали украинский танк, замаскированный в лесопосадке.
* Организация признана террористической, запрещена в РФ.