Разрушение моста парализовало движение на трассе в Хабаровском крае

На одном из участков дороги в Хабаровском крае ввели ограничения. Причина — частичное разрушение мостового перехода. Теперь грузовой транспорт и пассажирские автобусы не смогут проехать по трассе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.