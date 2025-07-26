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Разрушение моста парализовало движение на трассе в Хабаровском крае

Грузовики и автобусы временно не смогут проехать на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре.

Источник: Комсомольская правда

На одном из участков дороги в Хабаровском крае ввели ограничения. Причина — частичное разрушение мостового перехода. Теперь грузовой транспорт и пассажирские автобусы не смогут проехать по трассе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, с 7:30 утра 26 июля на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре действуют ограничения движения. Под запрет попали грузовики и автобусы, которые выполняют пассажирские перевозки.

Ограничение касается участка между 60-м и 105-м километрами. Причина — частичное разрушение мостового перехода.

Сколько продлится ограничение, пока неизвестно. Оно будет действовать до полного устранения повреждений. Водителей просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности на дороге.