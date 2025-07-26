Разрушение моста парализовало движение на трассе в Хабаровском крае

На одном из участков дороги в Хабаровском крае ввели ограничения. Причина — частичное разрушение мостового перехода. Теперь грузовой транспорт и пассажирские автобусы не смогут проехать по трассе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, с 7:30 утра 26 июля на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре действуют ограничения движения. Под запрет попали грузовики и автобусы, которые выполняют пассажирские перевозки.
Ограничение касается участка между 60-м и 105-м километрами. Причина — частичное разрушение мостового перехода.
Сколько продлится ограничение, пока неизвестно. Оно будет действовать до полного устранения повреждений. Водителей просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности на дороге.