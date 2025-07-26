Скрытые патрули ищут нарушителей на дорогах Волгоградской области

Особое внимание наряды ДПС уделяют пресечению грубых нарушений ПДД, а также выявлению технически неисправного транспорта, не зарегистрированного в установленном порядке. Отметим, что во время рейда применяется так называемый скрытый контроль. Инспекторы следят за ситуацией на дорогах на служебных автомобилях без специальной цветографической окраски, после чего передают информацию о нарушителях нарядам ДПС.