Скрытые патрули ищут нарушителей на дорогах Волгоградской области

В четверг, 24 июля, на территории региона началась профилактическая операция «Стоп аварийность».
В Волгоградской области проходят рейды ГИБДД, направленные на повышение уровня безопасности участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах федерального, регионального и местного значения. По данным регионального ГУ МВД России, мероприятия в рамках операции продлятся до 6 августа 2025 года.
Правоохранители ведут разъяснительную работу с автомобилистами. В рейдах задействованы дополнительные силы и средства Госавтоинспекции, а также представители службы судебных приставов.
Особое внимание наряды ДПС уделяют пресечению грубых нарушений ПДД, а также выявлению технически неисправного транспорта, не зарегистрированного в установленном порядке. Отметим, что во время рейда применяется так называемый скрытый контроль. Инспекторы следят за ситуацией на дорогах на служебных автомобилях без специальной цветографической окраски, после чего передают информацию о нарушителях нарядам ДПС.
«Водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и указателей, выполнять требования сотрудников дорожно-патрульной службы», — напоминают полицейские.