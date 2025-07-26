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В Гидрометцентре сообщили об окончании периода тропических дождей в Москве

В Москве завершился период небывалых тропических ливней.

В Москве завершился период небывалых тропических ливней. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его информации, в эти выходные в столице будет повышаться атмосферное давление, условий для формирования облаков не будет.

«После небывалых осадков, по-настоящему тропических, которые полностью подпадают под этот термин, у всех на устах вопрос, закончился ли период таких осадков. Да, сейчас можно говорить, что да», — заявил Вильфанд.

Специалист добавил, что с субботы атмосферное давление в Москве будет около или выше нормы.

Ранее синоптик Леус рассказал, как долго в Москве задержится жаркая погода.