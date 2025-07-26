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Россиянка Калинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская (48-я ракетка мира) добилась впечатляющей победы на турнире WTA 500 в Вашингтоне, обыграв в четвертьфинале датчанку Клару Таусон (19-я в рейтинге).

Российская теннисистка Анна Калинская (48-я ракетка мира) добилась впечатляющей победы на турнире WTA 500 в Вашингтоне, обыграв в четвертьфинале датчанку Клару Таусон (19-я в рейтинге). Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу россиянки.

В полуфинальном поединке Калинская встретится с бывшей первой ракеткой мира британкой Эммой Радукану. В 2024 году 26-летняя россиянка впервые в карьере дошла до четвертьфинала Australian Open.

Турнир в американской столице проходит на хардовых кортах с призовым фондом $1,2 млн. Действующая чемпионка испанка Паула Бадоса не смогла защитить титул из-за травмы. Для Калинской это шанс завоевать первый в карьере титул WTA.

Ранее сообщалось, что Медведев вылетел с престижного теннисного турнира в Вашингтоне.