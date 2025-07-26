Названы регионы России с самыми высокими пенсиями

Жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области получают самые высокие пенсии. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Эксперт уточнила, что с учетом северных надбавок размер пенсии в Чукотском автономном округе составляет 38 658,45 рубля, в Камчатском крае — 34 460,74 рубля, в Магаданской области — 34 253,16 рубля.
Подольская также отметила, что средний размер страховой пенсии на начало текущего года превышал 24 тысячи рублей в месяц.
— В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным, — заявила Татьяна Подольская в разговоре с РИА Новости.
С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить надбавку к пенсии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский. Он объяснил, что выплаты увеличат, так как в течение года эти люди накапливают дополнительные пенсионные баллы, а их работодатель перечисляет взносы в Пенсионный фонд.