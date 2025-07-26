Названы регионы России с самыми высокими пенсиями

С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить надбавку к пенсии. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский. Он объяснил, что выплаты увеличат, так как в течение года эти люди накапливают дополнительные пенсионные баллы, а их работодатель перечисляет взносы в Пенсионный фонд.