Названы 5 самых больших оставшихся загадок древнего Стоунхенджа

Таинственный Стоунхендж — это одна из самых знаковых и загадочных достопримечательностей древней Британии. Но теперь ученые, наконец, начинают разгадывать некоторые из самых загадочных загадок Стоунхенджа. На днях группа ведущих экспертов объявила, что они, наконец, разрешили спор о происхождении культовых голубых камней — группы камней меньшего размера, которые разбросаны по всему месту раскопок. Однако, как бы много мы ни узнавали об этой загадочной структуре, остается еще много вопросов, на которые еще предстоит ответить.
Доктор Роб Иксер, археолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, рассказал MailOnline: «В некоторых случаях мы знаем, откуда они взялись, с точностью до 100 метров или даже 10-метровой отметки. Но, в некотором смысле, это тривиальная информация по сравнению с тем, зачем они привезли камни с холмов Пресели в Уэльсе в центр Уэссекса».
Точно так же ученые говорят, что еще многое предстоит узнать о людях, которые совершили этот эпический инженерный подвиг более 5000 лет назад, отмечает Daily Mail.
Вот пять ключевых вопросов, на которые археологи должны найти ответы, чтобы наконец разгадать эту давнюю загадку.
1. Как они передвигали камни?
Ученые полагают, что камни, из которых состоит Стоунхендж, происходят из трех разных мест, пишет Daily Mail. Во-первых, это огромные стоячие камни, известные как сарсены, которые составляют колонны и перемычки сооружения. Эти блоки из песчаника весом от 10 до 30 тонн и высотой до семи метров добыты в Уэст-Вудсе, к юго-западу от Мальборо, примерно в 32 км от Стоунхенджа.
Во-вторых, это голубые камни — более мелкие камни, разбросанные по всему участку, которые весят от двух до четырех тонн. Недавно группа исследователей пришла к выводу, что эти камни были найдены в известном неолитическом карьере Крейг-Рос-и-Фелин на холмах Пресели в Уэльсе — примерно в 200 км отсюда.
Наконец, самым загадочным из всех камней считается шеститонный алтарный камень, который, как теперь полагают исследователи, был найден в Оркадском бассейне на северо-востоке Шотландии. Это означает, что Алтарный камень проделал путь не менее 700 км, прежде чем стал частью этого места.
Доктор Иксер говорит: «Раньше люди думали, что голубые камни доставлялись вдоль побережья, сплавляясь по Бристольскому каналу. Теперь мы считаем, что камни перевозились по суше, вдоль нынешнего шоссе А40, и что их привезли туда».
Из современных антропологических исследований традиционных сообществ, таких как индонезийские, мы знаем, что огромные камни можно перемещать без помощи техники, при условии, что достаточно людей работают сообща. Однако, констатирует Daily Mail, мы не знаем точного метода, который использовали жители Британии каменного века, чтобы перемещать эти камни на такие большие расстояния.
Чтобы объяснить, как могли быть перемещены камни, исследователи из Университета Ньюкасла предполагают, что строители Стоунхенджа могли использовать «смазанные маслом салазки».
В глиняной посуде, найденной в окрестностях Даррингтонских стен, недалеко от Стоунхенджа, было обнаружено необычно большое количество свиного жира, впитавшегося в глину. Хотя предполагалось, что этот жир был получен при приготовлении пищи, форма глиняной посуды позволяет предположить, что эти блюда были больше похожи на ведра, чем на тарелки.
Исследователи утверждают, что это может свидетельствовать о том, что строители Стоунхенджа использовали смазанные маслом деревянные салазки, перекатываемые по бревнам, для чего потребовалось бы всего 20 человек. Однако любые деревянные салазки или ролики уже давно пришли в негодность, а это означает, что точный метод, скорее всего, останется загадкой.
2. Зачем был построен Стоунхендж?
Археологи абсолютно уверены, что Стоунхендж был построен таким образом, чтобы он соответствовал движению солнца во время летнего и зимнего солнцестояний. Однако это не объясняет нам, почему люди пошли на такие огромные усилия, чтобы сделать это, отмечает Daily Mail.
«Мы знаем, что он действительно выполняет функцию солнечной батареи, но это требует огромных усилий для того, что, похоже, не требуется, — говорит доктор Иксер. — Истинный ответ заключается в том, что никто на самом деле не знает, зачем его построили».
Что делает Стоунхендж таким загадочным, так это то, что он гораздо сложнее, чем должен быть для выполнения своей астрологической функции. Доктор Иксер говорит, что в эпоху неолита это было равносильно украшению астролябии золотом; это очень дорого и просто необязательно. Стоунхендж настолько сложен, что некоторые исследователи полагают, что его форма и назначение не были истинной причиной его сооружения. Напротив, сам процесс возведения этого памятника, возможно, был гораздо важнее, чем конечный продукт.
Недавно исследователи предположили, что строительство Стоунхенджа, возможно, было задумано для объединения различных групп населения Британии каменного века. Профессор Майк Паркер Пирсон, археолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, предполагает, что тот факт, что камни были привезены из разных регионов Великобритании, означает, что они имели как политическое, так и духовное значение.
Точно так же доктор Иксер говорит, что лучшей современной аналогией Стоунхенджа является демонстрация космического корабля «Индевор» по улицам Лос-Анджелеса: «Это действительно то, чем является Стоунхендж. Все дело в церемонии, в том, чтобы принять в ней участие и сделать то, что важно».
3. Почему именно Солсберийская равнина?
Ученые полагают, что Солсберийская равнина, возможно, использовалась для поклонения солнцу за сотни лет до того, как были заложены первые камни. На самом деле Стоунхендж когда-то был центром оживленного религиозного центра, отмечает Daily Mail.
В 2016 году археологи раскопали большой священный комплекс всего в 2,4 км от Стоунхенджа. Считается, что это поселение на 1000 лет старше Стоунхенджа и было священным местом, где люди эпохи неолита проводили церемонии, включая пиршества и преднамеренное разбивание керамических чаш.
Это «ограждение» — одно из примерно 70, найденных по всей Англии, и второе в ландшафте Стоунхенджа. Это место уникально во многих отношениях, которые, возможно, были известны древним людям. Например, на этой широте солнце восходит прямо на востоке в день летнего солнцестояния и заходит прямо на Западе в день зимнего солнцестояния. Точно так же в ландшафте есть глубокие естественные борозды, которые проходят вдоль оси восток-запад в соответствии с направлением движения солнца во время солнцестояния. Однако археологи до сих пор не уверены, почему равнина Солсбери стала настолько важной, что сюда свозили камни со всей страны.
Тимоти Доу, соавтор исследования, посвященного голубым камням, и эксперт по Стоунхенджу, рассказал MailOnline: «В этом месте есть что-то особенное, но действительно ли здесь сошлись разные культуры и племена Запада и востока? Или это центр, куда съезжаются люди со всех островов, и именно поэтому они привозят свои камни?».
4. Почему люди постоянно меняли Стоунхендж?
Возможно, одна из самых странных особенностей Стоунхенджа заключается в том, что он не представляет собой единого завершенного сооружения. То, что мы видим сегодня, является результатом тысячелетних приспособлений и изменений, вносимых сменяющими друг друга культурами, жившими в этом районе, пишет Daily Mail.
Сооружение Стоунхендж, построенное примерно в 3000 году до нашей эры, уже было одним из крупнейших неолитических погребальных комплексов в Британии. Этот оригинальный комплекс состоял из 56 ям, окруженных насыпью, в которую, возможно, входили камни или деревянные столбы. Сарсены и голубые камни были возведены на этом месте примерно в 2500 году до нашей эры. Однако даже это монументальное сооружение просуществовало недолго. Всего 200 или 300 лет спустя другая группа людей выкопала все голубые камни и переместила их из круга в большой овал. Затем, несколько сотен лет спустя, другая группа людей снова выкопала камни и сложила их в форме подковы.
Доктор Иксер говорит: «Они снова и снова меняли его форму, и, по-видимому, меняя его форму, они также меняли его значение. У людей, строивших Стоунхендж, должно быть, произошел такой радикальный сдвиг в системе верований, что они действительно вытащили все эти камни и переставили их местами; и мы не знаем почему».
5. Где пропавшие камни?
По мере того как археологи проводили раскопки в окрестностях Стоунхенджа, они находили все больше и больше ям, в которых, по-видимому, когда-то хранились большие камни. Хотя мы знаем, что камни были передвинуты, необычным является то, что камней, по-видимому, недостаточно, чтобы заполнить все отверстия.
Профессор Ричард Бевинс, геолог из Аберистуитского университета, рассказал MailOnline: «В настоящее время известно около 45 голубых камней. Считается, что голубые камни были привезены в Стоунхендж около 3000 г. до н.э. и помещены в круг из отверстий, известных как отверстия Обри, которых было 56. Так что, возможно, каких-то голубых камней может не хватать».
Однако в настоящее время археологи понятия не имеют, куда могли подеваться эти пропавшие камни, отмечает далее Daily Mail. Многие камни сильно пострадали от того, что туристы откалывали от них куски, чтобы увезти с собой в качестве сувениров. Говорят, что в 19 веке посетители могли арендовать молотки в соседнем городе Эймсбери именно для этой цели. Но, похоже, это не объясняет отсутствия целых шеститонных камней. Также не видно фрагментов камней в стенах близлежащих ферм и зданиях, в отличие от других каменных кругов в Великобритании. Таким образом, до тех пор, пока один из них не будет найден, местонахождение этих огромных камней остается полной загадкой.