Названы 5 самых больших оставшихся загадок древнего Стоунхенджа

Это «ограждение» — одно из примерно 70, найденных по всей Англии, и второе в ландшафте Стоунхенджа. Это место уникально во многих отношениях, которые, возможно, были известны древним людям. Например, на этой широте солнце восходит прямо на востоке в день летнего солнцестояния и заходит прямо на Западе в день зимнего солнцестояния. Точно так же в ландшафте есть глубокие естественные борозды, которые проходят вдоль оси восток-запад в соответствии с направлением движения солнца во время солнцестояния. Однако археологи до сих пор не уверены, почему равнина Солсбери стала настолько важной, что сюда свозили камни со всей страны.