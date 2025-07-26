Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с внучкой Леонида Гайдая

«Леонид Гайдай для Иркутска — это символ, наше наследие. Его комедии наполнены юмором и меткими наблюдениями. Бывший фронтовик сохранил любовь к жизни и к профессии. Фильмы режиссера вошли в золотой фонд кинематографа и оказали большое влияние на формирование этого жанра в отечественном кино, стали частью массовой культуры. Наша общая задача -сохранить память о нем и его творчестве. На примере судьбы Леонида Иовича воспитывать молодежь. Музей должен стать одним из центров притяжения для иркутян и гостей города», — отметил Руслан Болотов.