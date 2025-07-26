Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с внучкой Леонида Гайдая

Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с единственной внучкой Леонида Гайдая Ольгой Худяковой, посетившей столицу Приангарья. Совместно с представителями команды «Гайдай Центра» во главе с режиссером и продюсером Юрием Яшниковым состоялось обсуждение этапов работы над созданием первого в РФ музея, посвященного режиссеру. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Открытие музея будет приурочено к 105-летию со дня рождения деятеля кинематографа. К инициативе по его созданию присоединились мэрия и Гордума, а также Иркутское землячество «Байкал».
«Леонид Гайдай для Иркутска — это символ, наше наследие. Его комедии наполнены юмором и меткими наблюдениями. Бывший фронтовик сохранил любовь к жизни и к профессии. Фильмы режиссера вошли в золотой фонд кинематографа и оказали большое влияние на формирование этого жанра в отечественном кино, стали частью массовой культуры. Наша общая задача -сохранить память о нем и его творчестве. На примере судьбы Леонида Иовича воспитывать молодежь. Музей должен стать одним из центров притяжения для иркутян и гостей города», — отметил Руслан Болотов.
Как рассказал Юрий Яшников, на данный момент выполнено инженерное обследование здания на улице Урицкого, где планируется открыть музей. В ходе сессии по проектированию музея, которая в эти дни проходит в Иркутске с участием специалистов из Московской высшей школы социальных и экономических наук, рассматривается концепцию будущего пространства.
«Иркутск — удивительный город. Это родина многих известных людей. Здесь колоссальный туристический и культурный потенциал. Я благодарна всем участникам проекта за идею создания первого стационарного музея дедушки и готовность довести дело до логического завершения — открытия», — сказала Ольга Худякова.
Напомним, первый в России музей Леонида Гайдая планируется открыть в Иркутске в 2027 году. Он будет располагаться на улице Урицкого, 9. Музейную экспозицию разместят на площади 800 кв. метров. в историческом центре города на условиях льготной аренды.