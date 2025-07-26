Центр Иркутска перекроют для транспорта 27 июля на время празднования Дня ВМФ

Внимание, автомобилисты Иркутска! 27 июля в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, будет временно ограничено движение транспорта в центре города. Об этом предупреждают в администрации.
Время ограничения: с 08:30 до 11:30. Закрытые участки: улица Карла Маркса — от улицы Марата до бульвара Гагарина, бульвар Гагарина — от улицы Красного Восстания до улицы Ярослава Гашека.
Важно! В указанный период движение по этим улицам будет полностью прекращено.
Водителей настоятельно просят заранее планировать маршрут, использовать альтернативные пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, 26 и 27 июля в Иркутске проведут профилактический рейд «Встречная полоса».