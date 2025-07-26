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В порту Балтийска кот выжил, проведя неделю в контейнере без еды и воды

Под Калининградом спасли кота, который почти неделю плавал в закрытом контейнере по Балтийскому морю.

Источник: Аргументы и факты

В порту Балтийска под Калининградом был спасен кот, который провел целую неделю в запертом грузовом контейнере без воды и еды. Информацию об этом инциденте распространила «Фонтанка».

Выяснилось, что чей-то домашний кот случайно проник в контейнер в Усть-Луге Ленинградской области и невольно стал участником морского путешествия по Балтийскому морю. Обнаружить хвостатого удалось при разгрузке контейнера в порту назначения.

Сотрудники порта дали спасенному коту кличку Мафик (в честь платформ для контейнеров) и временно его приютили. В случае, если объявятся прежние владельцы, животное вернут обратно.

Ранее жители одной из московских многоэтажек пожаловались на агрессивного кота, который не дает им выйти из подъезда.