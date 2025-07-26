Названы пять фитнес-тестов для оценки скорости старения

Известная специалист по фитнесу поделилась пятью простыми домашними тестами, которые могут выявить, насколько быстро вы стареете. Эти быстрые тесты проверяют «баланс, силу и гибкость», которые, по словам 52-летней Кэролайн Идиенс из Беркшира (Англия) жизненно важны для здорового старения.
Пять простых тестов включают в себя стояние на одной ноге, выполнение планки, стояние из положения сидя на стуле, приседания и отжимания с бутылками для воды в качестве отягощений, а также скручивание полотенца, пишет Daily Mail.
Если, вставая со стула, вы начинаете «охать», предупредила Кэролайна Идиенс в статье для The Telegraph, «пришло время начать заботиться о своем теле в будущем».
Стояние на одной ноге проверяет вашу способность удерживать равновесие, для чего требуется, чтобы глаза, сенсорная система внутреннего уха и сенсорные рецепторы конечностей посылали сигналы в мозг.
Это важно, потому что, как сказала «королева тренировок Средней Англии», «отсутствие равновесия связано с более ранней смертью».
«Вам также не нужно делать это в течение длительного времени; это можно делать столько, сколько потребуется, чтобы завязать шнурки на ботинках или почистить зубы», — поделилась важной информацией эксперт по фитнесу.
Если вам меньше 40 лет, вы должны быть в состоянии простоять на одной ноге 43 секунды, но с возрастом это время сокращается до пяти секунд, пишет Daily Mail.
Второй тест, планкинг, оценивает вашу физическую силу и является «эффективным способом избавления от болей в спине», — сказала Кэролайн Идиенс.
Чтобы сделать это, она сказала: «Положите предплечья на пол прямо под плечами, выпрямите корпус так, чтобы вес приходился на пальцы ног и предплечья, и держите голову на одной линии с позвоночником».
А если вам нужны дополнительные упражнения, «попробуйте выполнить планку в стиле милитари в течение 30 секунд», — добавила она. По ее словам, упражнение включает в себя переход с высокой планки на низкую и обратно. Но сначала, посоветовала специалист по фитнесу, стоит попробовать выполнять планку по несколько секунд за раз, затем постепенно увеличивайте время до 60 секунд.
«Даже десять секунд — это здорово для начинающих, и улучшения в любом возрасте вполне возможны», — сказала она.
Третье испытание, вставать из положения сидя, может быть трудным для людей с «более низким уровнем физической подготовки», но это может привести к «травмам при падении и смерти в результате несчастного случая», предупредила она. Однако, по ее словам, этот тест также позволяет прогнозировать боли в спине, которые могут беспокоить офисных работников всех возрастов. Эксперт посоветовала посмотреть, сколько раз вы можете встать из положения сидя за 30 секунд. Она посоветовала сесть на стул без подлокотников, расставив ноги на ширине плеч и твердо упершись ими в пол.
Четвертый тест включает в себя приседания и отжимания с бутылками с водой для проверки «функциональной подготовленности с использованием сложных движений». Специалист объяснила, что это упражнения, имитирующие реальные движения, такие как наклонение, чтобы что-то поднять, которые «необходимы для долголетия». Сначала встаньте, расставив ноги на ширину бедер (пальцы ног направлены вперед) и держа по бутылке воды в каждой руке, объяснила она. Затем приседайте, напрягая мышцы спины, отводя бедра назад, перенося весь вес на пятки и отводя грудь и плечи назад.
Затем, когда вы вернетесь в исходное положение, поднимите руки для жима плечами, поднимая бутылки в воздух. Вам следует, пишет Daily Mail, стремиться к выполнению трех подходов по десять-12 повторений упражнения, добавляя, что это в большей степени зависит от общей физической подготовки человека, чем от его возраста.
Заключительный тест заключается в том, чтобы взять банное полотенце среднего размера, крепко зажать его обеими руками и выкручивать, как если бы оно было влажным.
По ее словам, это упражнение также можно сделать одной рукой, сжимая теннисный мячик изо всех сил в течение десяти секунд, затем отпустить и повторить три раза. Это оценка силы вашего хвата, которая в среднем возрасте, как ранее считалось, снижает риск смерти и сердечных приступов, отмечает Daily Mail.
«Чтобы проверить свои результаты, вы можете взять весы для ванной комнаты обеими руками и как можно сильнее сжимать их с обеих сторон, наблюдая за показаниями», — объяснила она.
Но самый точный способ, добавила она, — это использовать динамометр, также известный как тест на прочность хвата.
Как напоминает Daily Mail, ранее в этом месяце было опубликовано новое исследование, связавшее ежедневные движения со снижением риска развития деменции. В исследовании, опубликованном в медицинском журнале Nature, рассматривалась связь между «молодостью» органов и долголетием. Измерив содержание определенных белковых нитей в крови, исследователи смогли определить, что органы могут стареть с разной скоростью, даже находясь внутри одного и того же человека. Биологическое старение органов в пожилом возрасте было связано с повышенным риском заболеваний и смерти в будущем, включая сердечную недостаточность, диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера.
Исследование показало, что регулярные интенсивные физические упражнения, диета, богатая мясом птицы и жирной рыбой, а также поддержание остроты вашего интеллекта в процессе дальнейшего обучения — все это может помочь.