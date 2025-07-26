Названы пять фитнес-тестов для оценки скорости старения

Третье испытание, вставать из положения сидя, может быть трудным для людей с «более низким уровнем физической подготовки», но это может привести к «травмам при падении и смерти в результате несчастного случая», предупредила она. Однако, по ее словам, этот тест также позволяет прогнозировать боли в спине, которые могут беспокоить офисных работников всех возрастов. Эксперт посоветовала посмотреть, сколько раз вы можете встать из положения сидя за 30 секунд. Она посоветовала сесть на стул без подлокотников, расставив ноги на ширине плеч и твердо упершись ими в пол.