Обнаружен несущийся к нам из отдаленной части галактики таинственный «убийца планет»

Обнаружен таинственный «убийца планет», несущийся к нам из отдаленной части галактики. Знаменитый земной телескоп «Хаббл» показал первые изображения таинственного межзвездного объекта, несущегося через нашу Солнечную систему.
Сделанное на днях телескопом «Хаббл» наблюдение помогор астрономам подтвердить, что массивный высокоскоростной гость является кометой из отдаленной части галактики Млечный Путь, пишет Daily Mail.
Впервые обнаруженная в конце июня, комета под названием 3I/ATLAS совершила путешествие продолжительностью 800 миллионов лет, чтобы достичь этой солнечной системы. На новых снимках, сделанных «Хабблом», запечатлено нечто похожее на ледяной хвост, который выбрасывает каменный материал из своего ядра длиной 12 миль (около 19 км).
Эти наблюдения были подкреплены новым исследованием, опубликованным во вторник утром, которое показало, что в коме 3I/ATLAS присутствует водяной лед — светящемся облаке газа и пыли, окружающем ядро кометы. Как отмечает Daily Mail, это открытие о 3I/ATLAS также подтвердило, что живительная вода существует далеко за пределами нашей Солнечной системы, переносимая кометами по всему космосу и потенциально распространяющая строительные блоки жизни в другие миры.
Гигантская комета стала третьим межзвездным объектом, зарегистрированным астрономами при входе в Солнечную систему, присоединившись к Оумуамуа в 2017 году и комете Борисова в 2019 году. Она совершит свой самый близкий проход мимо Земли 17 декабря, поскольку движется по Солнечной системе со скоростью 41 миля в секунду (примерно 150 000 миль в час).
Новое исследование, опубликованное на сервере предварительной печати arXiv, также показало, что комета на 30 процентов состоит из водяного льда и на 70 процентов из пыли, похожей на тип метеорита (озеро Тагиш), который содержит органические материалы.
Хотя исследование не выявило органических молекул напрямую, красноватая пыль в 3I/ATLAS напоминает астероиды типа D, которые, как известно, иногда содержат простые органические соединения, такие как аминокислоты или углеводороды. Это, отмечает Daily Mail, те молекулы, которые при определенных условиях могут внести свой вклад в химические процессы, необходимые для жизни на отдаленной планете.
Поскольку 3I/ATLAS является межзвездным объектом, то есть он путешествует между звездными системами, теоретически он может посещать другие планетные системы. Если бы он столкнулся с планетой или выбросил свой материал в атмосферу планеты, на этих планетах могли бы осесть вода и, возможно, органические молекулы.
Этот процесс, называемый панспермией, основан на идее о том, что строительные блоки жизни (или даже простые формы жизни) могут переноситься между мирами с помощью таких объектов, как кометы или астероиды.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications в 2022 году, выявило пять строительных блоков ДНК и РНК в нескольких богатых углеродом метеоритах, обнаруженных по всему миру. Ученые заявили, что это и подобные открытия подтверждают теорию о том, что миллиарды лет назад жизнь на Земле зародилась благодаря метеоритам и другим космическим телам, таким как 3I/ATLAS.
На сегодняшний день комета является самым крупным из известных межзвездных объектов, пролетавших через Солнечную систему, констатирует Daily Mail. При длине в 12 миль она затмевает Оумуамуа, длина которого составляла всего от 300 до 1300 футов, и ядро Борисова, диаметр которого составлял около полумили.
Ученые не думают, что 3I/ATLAS представляет какую-либо угрозу для Земли. Это хорошая новость, потому что объект попал бы в категорию «убийц планет», что, вероятно, привело бы к вымиранию, если бы он столкнулся с Землей.
По своей текущей траектории объекь приблизится к планете на расстояние 2,4 астрономических единиц (223 миллиона миль) в середине декабря. Астрономическая единица (AU) равна расстоянию между Землей и Солнцем, равному 93 миллионам миль. Технически, комета уже вошла в Солнечную систему и находилась менее чем в четырех астрономических единицах от Земли после своего открытия в начале июля.
Ожидается, что в октябре объект, находящийся за пределами Солнечной системы, приблизится к планете на расстояние 0,4 а.е. (37 миллионов миль) от Марса. Чтобы прийти к таким выводам, ученые использовали оптические спектры (измерения освещенности в видимом диапазоне), чтобы увидеть цвета кометной пыли. Затем астрономы использовали инфракрасный телескоп НАСА для измерения излучения в ближнем инфракрасном диапазоне, что помогло обнаружить такие материалы, как водяной лед.
Наличие водяного льда также указывает на то, что 3I/ATLAS сформировалась в холодной, отдаленной части своей первоначальной солнечной системы, что дает ключ к разгадке ее происхождения и демонстрирует сходство с кометами в нашей солнечной системе.
Физик из Гарварда Ави Леб и студент-исследователь Шохруз Кахаров ранее проследили путь межзвездного объекта к более толстой части диска галактики Млечный Путь, где находятся более старые звезды, пишет Daily Mail. Они подсчитали, что 3I/ATLAS старше нашего Солнца, которому 4,6 миллиарда лет.