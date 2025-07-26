Обнаружен несущийся к нам из отдаленной части галактики таинственный «убийца планет»

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications в 2022 году, выявило пять строительных блоков ДНК и РНК в нескольких богатых углеродом метеоритах, обнаруженных по всему миру. Ученые заявили, что это и подобные открытия подтверждают теорию о том, что миллиарды лет назад жизнь на Земле зародилась благодаря метеоритам и другим космическим телам, таким как 3I/ATLAS.