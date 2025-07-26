Знаменитую «инопланетную» катастрофу в Розуэлле связали с загадочным скоплением НЛО

Документально подтвержденные данные ВВС показали, что 13 декабря 2024 года силы безопасности вокруг базы заметили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Райт-Паттерсоном около 10 часов вечера по восточному времени. Патрули сообщили, что видели по меньшей мере один небольшой беспилотник длиной около шести дюймов с четырьмя пропеллерами, парящий над объектом. Другой пост охраны заявил, что «четыре квадрокоптера-беспилотника с красными и зелеными огнями в плотном ромбовидном строю» кружили над базой, но они «набрали высоту и улетели на большой скорости» после того, как солдаты осветили их прожектором своей машины.