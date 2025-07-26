Знаменитую «инопланетную» катастрофу в Розуэлле связали с загадочным скоплением НЛО

Военно-воздушные силы США шокировали признанием о загадочном скоплении НЛО в месте, связанном с знаменитой катастрофой в Розуэлле. Недавно опубликованные записи показали невиданные ранее кадры вторжения неопознанных объектов на военную базу в Огайо, которая связана с одной из самых известных встреч с НЛО в истории.
Благодаря запросу Закона о свободе информации (FOIA) американские военные были вынуждены опубликовать документы и видеозапись двух инцидентов над военно-воздушной базой Райт-Паттерсон в декабре 2024 года, пишет Daily Mail.
По словам персонала Военно-воздушных сил и других свидетелей, находившихся в этом районе, НЛО, возможно, были частью той же стаи беспилотных летательных аппаратов, которые одновременно очаровали и напугали Америку в конце прошлого года, отмечает издание.
Хотя подавляющее большинство этих сообщений поступило из Нью-Джерси и других мест на Восточном побережье США, недавно рассекреченные файлы показывают, что 13 и 16 декабря персонал Райт-Паттерсона отслеживал и фиксировал объекты, парящие над охраняемым объектом. Из материалов об инциденте следует, что американские военно-воздушные силы сочли вторжение достаточно серьезным, чтобы прекратить полеты в районе базы, вызвать местные правоохранительные органы и попросить охрану использовать тепловизионные камеры для обнаружения злоумышленников. Однако дело так и осталось нераскрытым, поскольку военные так и не выяснили, кто или что отправило беспилотники, говорится в рассекреченных документах.
Тайна появления беспилотников в 2024 году стала еще более загадочной из-за секретных работ, которые проводились в Райт-Паттерсоне, отмечает Daily Mail. Исследователи НЛО и правительственные осведомители неоднократно заявляли, что комплекс в Огайо имеет прямое отношение к крушению НЛО в Розуэлле, что в штате Нью-Мексико, в 1947 году.
Документально подтвержденные данные ВВС показали, что 13 декабря 2024 года силы безопасности вокруг базы заметили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Райт-Паттерсоном около 10 часов вечера по восточному времени. Патрули сообщили, что видели по меньшей мере один небольшой беспилотник длиной около шести дюймов с четырьмя пропеллерами, парящий над объектом. Другой пост охраны заявил, что «четыре квадрокоптера-беспилотника с красными и зелеными огнями в плотном ромбовидном строю» кружили над базой, но они «набрали высоту и улетели на большой скорости» после того, как солдаты осветили их прожектором своей машины.
Диспетчерская вышка базы полностью закрыла воздушное пространство Райт-Паттерсона во время инцидента, но летчики так и не обнаружили беспилотники или кого-либо в этом районе, кто мог их отправить.
Как пишет далее Daily Mail, 16 декабря гражданский, выгуливавший свою собаку неподалеку от периметра базы, заметил еще одно скопление беспилотников и сообщил об этом персоналу базы у ворот около 9:30 вечера. По словам очевидца, беспилотники «медленно перемещались в разных направлениях».
«Объекты казались огнями, движущимися группой, но находились слишком высоко, чтобы можно было точно оценить, как они выглядели», — сообщил один из сотрудников Райт-Паттерсона.
В 11:43 другой военнослужащий заметил неизвестный летающий объект, снижавшийся к базе и находившийся на расстоянии 500 футов от посадки, прежде чем он внезапно поднялся в воздух и исчез.
Второй патруль подтвердил это поразительное сообщение, заявив, что «неопознанный летающий объект» просто исчез после приближения к базе.
В пресс-релизе FOIA было опубликовано несколько видеоклипов, снятых свидетелями, наблюдавшими за беспилотниками на различных контрольно-пропускных пунктах.
Хотя президент Трамп заявил, что таинственные стаи «не были врагами», новые документы показали, что у федеральных чиновников за закрытыми дверями совсем другая история, пишет Daily Mail.
Рассекреченный отчет показал, что 13 и 16 декабря официальные лица Райт-Паттерсона связывались как с управлением воздушного движения, так и с Федеральным авиационным управлением (FAA). Оба агентства сообщили ВВС, что в те ночи в воздушном пространстве базы «не было разрешенных полетов воздушных судов».
Запрос FOIA от веб-сайта The Black Vault, посвященного обмену рассекреченными правительственными документами, вновь привлек внимание к базе Райт-Паттерсон, поскольку теоретики заговора об НЛО были сосредоточены на этом объекте на протяжении десятилетий.
Во время майских слушаний в Конгрессе доктор Эрик Дэвис, физик, который с 2007 года является консультантом программы Пентагона по изучению НЛО, сообщил, что обломки Розуэллского инцидента якобы были доставлены самолетом в Райт-Паттерсон после катастрофы в 1947 году.
База ВВС также была связана с секретной правительственной группой, известной как «Маджестик-12» (MJ-12), комитетом высокопоставленных военных, ученых и разведчиков, собранным после авиакатастрофы в Розуэлле, отмечает Daily Mail. На протяжении более двух десятилетий этим экспертам, как утверждается, было поручено руководить расследованиями НЛО и контактов с внеземными цивилизациями.
В недавно обнаруженных файлах ЦРУ говорилось, что группа MJ-12 курировала четыре конкретных проекта, связанных с общением с инопланетянами, исследованием НЛО, восстановлением разбившихся кораблей пришельцев и тестированием любых передовых технологий, которые они могли найти. По словам предполагаемого правительственного осведомителя, в 1984 году эта программа исследований и разработок базировалась на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон.
База также была штаб-квартирой проекта «Синяя книга», официальной программы ВВС по исследованию НЛО с 1947 по 1969 год. Согласно рассекреченным данным Национального архива, было расследовано 12 618 случаев наблюдения НЛО, из которых 701 остался «неопознанным».