Ученые неожиданно объявили о наличии у Земли более шести спутников

Мини-Луны обычно остаются на орбите Земли лишь на короткое время, прежде чем покинуть ее или, в редких случаях, столкнуться с нашей планетой или Луной, пишет Daily Mail. В большинстве случаев эти временно связанные объекты отрываются от Земли и попадают в поле притяжения Солнца, где они будут оставаться неопределенное время, в то время как новые куски Луны будут отламываться, чтобы заменить их.