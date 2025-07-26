Ученые неожиданно объявили о наличии у Земли более шести спутников

Ученые сообщают, что у Земли более 6 спутников, о которых большинство землян никогда не знали. Исследователи выяснили, что на самом деле у нашей планеты может быть целая коллекция спутников, вращающихся вокруг нас в любой момент времени.
Новое исследование показало, что на орбите Земли регулярно находится по меньшей мере шесть «мини-лун», причем большинство из них представляют собой небольшие фрагменты самой Луны, которые мы видим на небе каждую ночь, пишет Daily Mail.
Команда ученых из США, Италии, Германии, Финляндии и Швеции заявила, что эти крошечные спутники, как правило, имеют около шести футов в диаметре и были образованы в результате столкновения астероидов с поверхностью Луны.
В результате столкновений, по сути, образуется куча пыли и обломков Луны, причем некоторые из них достаточно велики, чтобы улететь в сторону и попасть в гравитационное поле Земли.
Исследование показало, что эти обломки Луны, известные как «лунные выбросы», могут перемещаться по относительно стабильным орбитам, оставаясь вблизи Земли в течение многих лет.
Мини-Луны обычно остаются на орбите Земли лишь на короткое время, прежде чем покинуть ее или, в редких случаях, столкнуться с нашей планетой или Луной, пишет Daily Mail. В большинстве случаев эти временно связанные объекты отрываются от Земли и попадают в поле притяжения Солнца, где они будут оставаться неопределенное время, в то время как новые куски Луны будут отламываться, чтобы заменить их.
Роберт Джедике, исследователь из Гавайского университета, комментирует: «Это похоже на кадриль, где партнеры регулярно меняются и иногда на некоторое время покидают танцпол».
«Учитывая, что 18% космических объектов также могут быть классифицированы как мини-спутники, наши номинальные результаты показывают, что в любой момент в системе Земля-Луна должно быть около 6,5 мини-спутников диаметром более 1 м», — пишут исследователи в своем новом отчете.
Новое исследование может опровергнуть мнение ученых о том, что все эти минимолуны, которые тихо вращаются вокруг Земли, происходят из пояса астероидов Солнечной системы.
Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что большинство подобных объектов происходят из этого отдаленного региона, расположенного между Марсом и Юпитером. Однако в новых результатах, опубликованных в журнале Icarus, рассматриваются два недавно обнаруженных мини-спутника, Камо’Оалева и 2024 PT5, которые, по-видимому, имеют явные признаки того, что являются фрагментами Луны, пишет Daily Mail.
В частности, было обнаружено, что Камо’оалева, открытая в 2016 году телескопом Pan-STARRS1 на Гавайях, отражает свет таким образом, который точно соответствует составу поверхности Луны.
Большая мини-луна, диаметр которой составляет от 131 до 328 футов, также имеет тот же состав лунных пород, богатых силикатами. Это сильно отличается от типичного астероида, который часто содержит минералы и металлы, отличные от тех, что встречаются на Луне.
Роберт Джедике рассказал Space.com, что объект 2024 PT5, который был обнаружен при выходе на орбиту Земли 7 августа 2024 года, обладает теми же лунноподобными характеристиками. В прошлом году 2024 PT5 был назван временной «второй луной» Земли из-за его размера и длительного нахождения так близко к нашей планете.
Астрономы собрали данные о предполагаемом астероиде, когда он вращался вокруг Земли, что позволило астрономам предположить, что это, возможно, был кусок нашей Луны.
Ведущая теория формирования Луны называется «гипотеза гигантского удара», которая предполагает, что Луна на самом деле является огромным куском Земли, вращающимся по орбите, пишет Daily Mail. Согласно этой теории, примерно четыре миллиарда лет назад наша планета столкнулась с планетой размером с Марс, и это вызвало взрыв вещества с Земли, которое вылетело в космос и в конечном итоге сконденсировалось, образовав Луну.
Если гипотеза о гигантском столкновении и анализ происхождения 2024 PT5 верны, это означало бы, что наша истинная луна является «родительницей» этого мини-спутника, а Земля — «прародительницей», констатирует Daily Mail.