Американский певец Томми МакЛэйн умер на 86-м году жизни

— С огромной печалью и тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего отца Томми МакЛэйна. Он был любимым отцом, дедушкой и другом. Его будет очень не хватать, но музыка, которую он создал, будет жить в сердцах и умах его поклонников, друзей и семьи. Это будет его наследие, — заявила семья артиста в разговоре с телеканалом.