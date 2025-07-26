Американский певец Томми МакЛэйн умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеканал KSLA со ссылкой на семью артиста.
Исполнитель приобрел известность после выпуска кавер-версии композиции Sweet Dreams авторства американского композитора Дона Гибсона. Запись, вышедшая в 1966 году, заняла 15-е место в чарте Billboard. В 2007 году МакЛэйна включили в Зал музыкальной славы штата Луизиана.
В августе 2022 года МакЛэйн представил свой первый за четыре десятилетия студийный альбом I Ran Down Every Dream, включающий 11 композиций.
— С огромной печалью и тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего отца Томми МакЛэйна. Он был любимым отцом, дедушкой и другом. Его будет очень не хватать, но музыка, которую он создал, будет жить в сердцах и умах его поклонников, друзей и семьи. Это будет его наследие, — заявила семья артиста в разговоре с телеканалом.