Ученые выделяют два ключевых фактора, которые повышают риск развития деменции больше, чем какие-либо другие — одного из них пугающе трудно избежать. Как показало новое многообещающее исследование, раннее устранение потери слуха и усилия по поддержанию социальных связей могут задержать развитие деменции в дальнейшей жизни.
Исследования давно показали, что примерно в четырех из десяти случаев нарушения памяти можно предотвратить, пишет Daily Mail. Борьба с потерей зрения, лечение депрессии и выполнение большого количества физических упражнений — все это способы снизить риск. Теперь же швейцарские ученые, которые проследили за более чем 30 000 взрослыми, выявили значительную связь между потерей слуха, одиночеством и ухудшением памяти.
В статье, опубликованной в журнале Communications Psychology, ученые из Женевского университета заявили: «Решение проблемы нарушения слуха наряду с одиночеством — даже у социально интегрированных людей — может иметь решающее значение для укрепления когнитивного здоровья в дальнейшей жизни. В условиях увеличения продолжительности жизни понимание взаимосвязи между нарушениями слуха и когнитивным функционированием имеет первостепенное значение для стареющих обществ».
В ходе исследования ученые проанализировали 33 741 взрослого человека в возрасте 50 лет и старше, участвовавших в исследовании здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе (SHARE). За 17-летний период исследователи обнаружили, что пожилые люди, которые говорили, что чувствуют себя одинокими, даже если они не были социально изолированы, демонстрировали более резкое снижение когнитивных способностей по мере ухудшения слуха по сравнению с социально интегрированными людьми.
Участники, которые были изолированы и одиноки, неизменно хуже справлялись со всеми когнитивными задачами, включая немедленное и отсроченное запоминание и беглость речи. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что такие процессы запоминания, как извлечение информации, чаще используются людьми, которые регулярно взаимодействуют с другими людьми.
Кроме того, отмечает Daily Mail, исследователи обнаружили, что одинокие люди переживают потерю слуха сильнее, чем их сверстники, не страдающие от одиночества, что подчеркивает психологическую нагрузку этого состояния, которая может способствовать потере памяти.
Исследователи пришли к выводу, что их результаты подтверждают теорию о том, что как объективная, так и субъективная социальная изоляция связаны с риском развития деменции.
«Наш проект выявил значительную роль одиночества в формировании степени, в которой снижение чувствительности связано с когнитивными процессами», — добавили исследователи.
Однако ученые признали, что установить причинно-следственную связь невозможно: «Наши результаты показывают, что как нарушение слуха, так и психосоциальные факторы, такие как одиночество и социальная изоляция, могут иметь отношение к когнитивному функционированию в дальнейшей жизни. Это подчеркивает важность целостного подхода, сочетающего слуховое здоровье с психосоциальной поддержкой для поддержания когнитивного здоровья в дальнейшей жизни».
В ответ на подобные исследования эксперты Alzheimer’s Research UK теперь призывают британского правительство включить проверку слуха в программу медицинского освидетельствования Национальной службы здравоохранения (NHS) для лиц старше 40 лет.
Доктор Изольда Рэдфорд отмечает: «Мы пока не знаем, становится ли потеря слуха непосредственной причиной деменции или же она вызывает другие состояния, которые, в свою очередь, увеличивают риск развития болезни. Что мы знаем точно, так это то, что потеря слуха, как и деменция, не является неизбежной частью старения. Этот простой шаг может помочь миллионам людей выявить потерю слуха на более ранней стадии и принять соответствующие меры, такие как ношение слуховых аппаратов, которые могут снизить риск развития деменции».
В прошлом году было проведено важное исследование, в котором также было показано, что почти половину всех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, если учитывать 14 факторов образа жизни. Чтобы снизить риск развития деменции на протяжении всей жизни, комиссия также подготовила 13 рекомендаций как для населения, так и для правительств. К ним относятся обеспечение доступности слуховых аппаратов для всех, кто в них нуждается, снижение вредного воздействия шума и расширение возможностей выявления и лечения высокого уровня холестерина среди лиц старше 40 лет.
Эксперты заявили, что исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, дало больше надежды, чем «когда-либо прежде», на то, что расстройство, лишающее памяти и омрачающее жизни миллионов людей, можно предотвратить.
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой слабоумия и поражает 982 000 человек в Великобритании, констатирует Daily Mail. Считается, что заболевание вызывается накоплением амилоида и тау-белка в головном мозге, которые слипаются, а также образованием бляшек и клубков, затрудняющих правильную работу мозга. В конце концов, мозг с трудом справляется с этим повреждением, и развиваются симптомы слабоумия.
Проблемы с памятью, мышлением и логическими рассуждениями, а также языковые проблемы являются распространенными ранними симптомами этого заболевания, которые со временем ухудшаются, отмечает Daily Mail.
Исследование Alzheimer’s Research в Великобритании показало, что в 2022 году от деменции умер 74 261 человек по сравнению с 69 178 годом ранее, что делает ее самой распространенной причиной смерти в стране.