Ученые выделяют два ключевых фактора, которые повышают риск развития деменции

В прошлом году было проведено важное исследование, в котором также было показано, что почти половину всех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, если учитывать 14 факторов образа жизни. Чтобы снизить риск развития деменции на протяжении всей жизни, комиссия также подготовила 13 рекомендаций как для населения, так и для правительств. К ним относятся обеспечение доступности слуховых аппаратов для всех, кто в них нуждается, снижение вредного воздействия шума и расширение возможностей выявления и лечения высокого уровня холестерина среди лиц старше 40 лет.