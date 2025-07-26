Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Омск с рабочим визитом

28 июля 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибудет в Омск с рабочим визитом. В рамках программы он посетит Омский государственный медицинский университет, где примет участие в тематических выставках и мастер-классах. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки медицинских кадров — эту тему министр обсудит с ректором вуза.
Пока региональный Минздрав не раскрыл полную программу визита, поэтому остается открытым вопрос о том, планирует ли глава ведомства посетить другие медицинские учреждения города.
Это не первый визит Михаила Мурашко в Омск. В августе 2023 года министр уже работал в регионе, встречался с врачами и местными жителями, а также обсуждал актуальные проблемы и перспективы развития системы здравоохранения в Омской области.
Ранее мы сообщали, что областной Минздрав ответил на возмущение омича, которого 4 часа гоняли по травмпунктам.