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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Омск с рабочим визитом

Визит федерального чиновника в Омск ожидается 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

28 июля 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибудет в Омск с рабочим визитом. В рамках программы он посетит Омский государственный медицинский университет, где примет участие в тематических выставках и мастер-классах. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки медицинских кадров — эту тему министр обсудит с ректором вуза.

Пока региональный Минздрав не раскрыл полную программу визита, поэтому остается открытым вопрос о том, планирует ли глава ведомства посетить другие медицинские учреждения города.

Это не первый визит Михаила Мурашко в Омск. В августе 2023 года министр уже работал в регионе, встречался с врачами и местными жителями, а также обсуждал актуальные проблемы и перспективы развития системы здравоохранения в Омской области.

Ранее мы сообщали, что областной Минздрав ответил на возмущение омича, которого 4 часа гоняли по травмпунктам.

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