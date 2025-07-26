В Таиланде соблазнявшую монахов женщину обвинили в вымогательстве $11,9 млн

Cкандал, в центре которого оказались духовные лица Таиланда, разгорелся в стране. Буддийских монахов соблазняла местная жительница, которая, как считают власти страны, заставляла их выплачивать деньги за молчание.
Подозреваемую смогли вычислить из-за отречения одного из священнослужителей Пхра Тепвачирапамока — настоятеля крупного бангкокского храма Ват-Три-Тхотсатеп. После отказа от сана мужчина выехал в Лаос, где скрылся.
Позже в полицию поступило заявление о шантаже, и началось расследование. Правоохранительные органы изучили банковские операции Тепвачирапамока. В рамках проверки выяснилось, что мужчина состоял в интимных отношениях с женщиной, что запрещено монахам, и перечислял на её счет денежные средства.
Также следователи выяснили, что в связях с ней состоял и ряд других священнослужителей.
Женщину, подозреваемую в соблазнении буддийских монахов, арестовали.
Правоохранительные органы, по данным агентства Associated Press, арестовали жительницу провинции Нонтхабури Вилаван Эмсават, которую заподозрили в соблазнении монахов и вымогательстве денег у них денежных средств.
В полиции считают, что через шантаж она получила около 385 млн бат (приблизительно $11,9 млн). В настоящее время известно, что женщина состояла в связях с 13 монахами и настоятелями монастырей.
При обыске у Вилаван нашли десятки видеозаписей, на которых запечатлена ее близость с монахами. По данным полицейских, она использовала ролики для оказания давления на мужчин.
После скандала король Таиланда лишил новых титулов 81 монаха.
Король Таиланда Вачиралонгкорн на фоне вскрывшихся фактов отменил королевский указ о присвоении 81-му монаху более высоких званий. Монарх пояснил, что разразившийся скандал «причинил великое страдание душам буддистов».
Четверо из священнослужителей потеряли высшие титулы в буддийской иерархии, 77 — были понижены.
Арестованная Эмсават представила свою версию.
Вилаван Эмсават перед задержанием успела дать интервью, в котором представила свою версию всего, что случилось с монахами.
По словам женщины, первый роман с представителем духовной общины завязался у неё после возвращения в родной город Пхичит в 2013 году. Это якобы произошло после случайного сообщения в мессенджере, которое отправил настоятель местного храма.
Эмсават утверждает, что после начала отношений с мужчиной рассказала ему о желании купить дорогой автомобиль марки Mercedes. Узнав о мечте женщины, священнослужитель якобы сам решил купить ей эту машину и заплатил за это 3 млн бат (более $90 тыс.).
Появление у Эмсават автомобиля породило слухи, от которых она решила скрыться, уехав в Бангкок в 2015 году, где вышла замуж за другого мужчину. При этом, по утверждениям женщины, она продолжала испытывать чувства к настоятелю храма в Пхичите.
Напомним, в ноябре 2022 года в провинции Пхетчабун в Таиланде из небольшого буддистского монастыря были изгнаны монахи, которые сдали положительные тесты на наркотики. После этого поступило предложение пригласить в учреждение священнослужителей из другой религиозной общины.