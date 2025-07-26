В Таиланде соблазнявшую монахов женщину обвинили в вымогательстве $11,9 млн

Появление у Эмсават автомобиля породило слухи, от которых она решила скрыться, уехав в Бангкок в 2015 году, где вышла замуж за другого мужчину. При этом, по утверждениям женщины, она продолжала испытывать чувства к настоятелю храма в Пхичите.