ABC: пособнице Эпштейна Максвелл дали частичный иммунитет перед допросом

По информации телеканала ABC, ссылающегося на собственные источники, сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, которую признали виновной в торговле несовершеннолетними, получила перед допросом частичный иммунитет. Это означает, что её показания не смогут быть использованы против неё.
Адвокат женщины Дэвид Маркус сообщал, что в ходе повторного допроса с заместителем генерального прокурора США Тоддом Бланшем, она дала ответы о примерно 100 лицах.
«Гислейн Максвелл… отвечала на вопросы около девяти часов на протяжении двух дней после того, как ей предоставили ограниченную форму иммунитета», — уточняется в сообщении телеканала.
Иммунитет позволил сообщнице Эпштейна без опасений отвечать на вопросы Бланша. Она была осведомлена, что её слова не будут обращены против нее в дальнейшем, добавил источник ABC.
Подобная форма иммунитета обычно предоставляется людям, с которыми следствие сотрудничает в рамках уголовного дела.
Американский лидер Дональд Трамп в пятницу заявил о своем праве на помилование Максвелл, однако отметил, что пока не рассматривал этот вопрос. Во время своего первого президентского срока, когда в Нью-Йорке проходил судебный процесс по делу Максвелл, он подтвердил свое знакомство с ней и пожелал ей «всего наилучшего». Максвелл получила 20 лет тюремного заключения в 2022 году и в настоящее время отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.