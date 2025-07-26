Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: пособнице Эпштейна Максвелл дали частичный иммунитет перед допросом

В ходе повторного допроса с заместителем генпрокурора США пособница Эпштейна Джеффри Максвелл ответила на все вопросы об около 100 лицах.

Источник: Аргументы и факты

По информации телеканала ABC, ссылающегося на собственные источники, сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, которую признали виновной в торговле несовершеннолетними, получила перед допросом частичный иммунитет. Это означает, что её показания не смогут быть использованы против неё.

Адвокат женщины Дэвид Маркус сообщал, что в ходе повторного допроса с заместителем генерального прокурора США Тоддом Бланшем, она дала ответы о примерно 100 лицах.

«Гислейн Максвелл… отвечала на вопросы около девяти часов на протяжении двух дней после того, как ей предоставили ограниченную форму иммунитета», — уточняется в сообщении телеканала.

Иммунитет позволил сообщнице Эпштейна без опасений отвечать на вопросы Бланша. Она была осведомлена, что её слова не будут обращены против нее в дальнейшем, добавил источник ABC.

Подобная форма иммунитета обычно предоставляется людям, с которыми следствие сотрудничает в рамках уголовного дела.

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу заявил о своем праве на помилование Максвелл, однако отметил, что пока не рассматривал этот вопрос. Во время своего первого президентского срока, когда в Нью-Йорке проходил судебный процесс по делу Максвелл, он подтвердил свое знакомство с ней и пожелал ей «всего наилучшего». Максвелл получила 20 лет тюремного заключения в 2022 году и в настоящее время отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше