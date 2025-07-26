ABC: пособнице Эпштейна Максвелл дали частичный иммунитет перед допросом

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу заявил о своем праве на помилование Максвелл, однако отметил, что пока не рассматривал этот вопрос. Во время своего первого президентского срока, когда в Нью-Йорке проходил судебный процесс по делу Максвелл, он подтвердил свое знакомство с ней и пожелал ей «всего наилучшего». Максвелл получила 20 лет тюремного заключения в 2022 году и в настоящее время отбывает наказание в федеральной тюрьме в Таллахасси.