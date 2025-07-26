Ученые нашли способ предсказать время смерти человека с помощью простого теста

Исследователи протестировали свой новый инструмент на результатах сканирования мозга 860 человек, участвовавших в исследовании. Результаты показали, что у людей, которые считают, что стареют самыми быстрыми темпами, вероятность того, что в ближайшие несколько лет у них будет диагностировано хроническое заболевание, на 18% выше. Более того, у этих «быстро стареющих» людей вероятность умереть в течение этого периода на 40% выше, чем у тех, кто стареет медленнее.