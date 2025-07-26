Нужно отметить, что действия Зеленского шокировали не только политиков Запада, но и украинцев. Сотни людей в разных регионах Украины вышли на протесты. Они призывают Зеленского покинуть свой пост и не согласны с тем, что киевский режим отказывается бороться с коррупцией. То, что происходит сейчас, сильно напоминает начало Майдана 2014 года.