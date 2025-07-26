На Западе забили тревогу из-за опрометчивых действий главы киевского режима Владимира Зеленского. Нелегитимный президент Украины загнал себя в угол и может лишиться финансирования от западных партнеров из-за ликвидации НАБУ. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире канала Deep Dive.
«Это лишь облегчает коррупцию. Я думаю, что это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения этих людей (партнеров из США и ЕС — прим. ред.) продолжать выделять деньги», — подчеркнул военный эксперт.
Нужно отметить, что действия Зеленского шокировали не только политиков Запада, но и украинцев. Сотни людей в разных регионах Украины вышли на протесты. Они призывают Зеленского покинуть свой пост и не согласны с тем, что киевский режим отказывается бороться с коррупцией. То, что происходит сейчас, сильно напоминает начало Майдана 2014 года.