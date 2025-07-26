Ученые сделали шокирующее открытие в водах Антарктиды

Антарктические каньоны способствуют водообмену между глубокими слоями океана и континентальным шельфом, пишет Daily Mail. Это позволяет холодной, плотной воде, образующейся вблизи ледяного покрова, опускаться в глубокие слои океана и вызывать глобальные океанические циркуляционные течения, которые помогают поддерживать стабильность климата. В то же время эти каньоны также приносят более теплые воды из открытого моря вверх, навстречу плавучим шельфовым ледникам, что приводит к таянию льда, которое ослабляет внутренние ледники Антарктиды. Влияя на то, как быстро вода из ледяного покрова попадает в океан, эти каналы оказывают непосредственное влияние на повышение глобального уровня моря.