Ученые сделали шокирующее открытие в водах Антарктиды

Антарктида — это наименее изученный континент в мире, известный своей суровой и удаленной природой. Теперь ученые сделали шокирующее открытие, скрывающееся под антарктическими водами. Исследователи обнаружили 332 скрытые впадины, известные как сеть подводных каньонов, находящихся глубоко на дне океана, — в пять раз больше, чем считалось ранее.
Некоторые из этих подводных впадин достигают ошеломляющих глубин — до 4000 м, что примерно соответствует высоте Монблана, пишет Daily Mail. Ученые обнаружили около 10 000 подводных каньонов по всему миру. А поскольку детально нанесено на карту всего 27% морского дна, то, вероятно, предстоит обнаружить гораздо больше. Однако исследователи говорят, что те, что находятся подо льдом Антарктиды, являются самыми крупными и впечатляющими на планете.
Дэвид Амблас из Барселонского университета говорит: «Самые впечатляющие из них находятся в Восточной Антарктиде, которая характеризуется сложными, разветвленными системами каньонов».
Подводные каньоны вокруг Антарктиды такие большие, потому что они образованы явлением, известным как мутные течения, подчеркивает Daily Mail. Это подводные лавины из осадочных пород и воды, которые движутся со скоростью до 45 миль в час вниз по крутым склонам континентального шельфа, прокладывая по мере прохождения глубокие каналы.
Доктор Амблас рассказывает: «Подводные каньоны Антарктики, как и в Арктике, напоминают каньоны в других частях света. Но они, как правило, больше и глубже из-за длительного воздействия полярных льдов и огромных объемов отложений, переносимых ледниками на континентальный шельф».
Эти обширные каньоны играют жизненно важную роль в ряде важных океанических процессов, отмечает Daily Mail. Они переносят богатые питательными веществами отложения с побережья в более широкий океан, соединяют мелкие и глубокие воды и создают среду обитания, богатую биологическим разнообразием. Однако, несмотря на свою важность, эти уникальные природные условия остаются глубоко изученными, особенно в отдаленных, труднодоступных местах, таких как Антарктика.
В своей статье, опубликованной в журнале Marine Geology, доктор Амблас и его соавтор использовали наиболее полную и подробную карту Антарктики для поиска ранее незамеченных каньонов. Проанализировав карту с помощью полуавтоматического метода определения каньонов, исследователи обнаружили гораздо больше каньонов подо льдом, чем ожидалось ранее. Интересно, что эти новые карты показали, что между каньонами в разных частях континента существует большая разница.
Соавтор исследования доктор Риккардо Аросио, морской геолог из Университетского колледжа Корка, рассказал MailOnline: «Было очень интересно обнаружить поразительную разницу между Восточным и Западным антарктическими каньонами, которая ранее не наблюдалась».
Доктор Аросио говорит, что каньоны на востоке образуют «длинные каньонообразные системы и чаще имеют U-образный профиль». В то же время каньоны на Западе континента «короче, круче и имеют V-образную форму».
Вероятно, это связано с тем, что каньоны на западе были прорезаны водой, выделившейся в результате относительно недавнего таяния ледникового покрова, в то время как каньоны на Востоке являются результатом гораздо более длительного процесса ледниковой активности.
Исследователи говорят, что это открытие может иметь гораздо более широкие последствия для того, как мы прогнозируем последствия изменения климата.
Антарктические каньоны способствуют водообмену между глубокими слоями океана и континентальным шельфом, пишет Daily Mail. Это позволяет холодной, плотной воде, образующейся вблизи ледяного покрова, опускаться в глубокие слои океана и вызывать глобальные океанические циркуляционные течения, которые помогают поддерживать стабильность климата. В то же время эти каньоны также приносят более теплые воды из открытого моря вверх, навстречу плавучим шельфовым ледникам, что приводит к таянию льда, которое ослабляет внутренние ледники Антарктиды. Влияя на то, как быстро вода из ледяного покрова попадает в океан, эти каналы оказывают непосредственное влияние на повышение глобального уровня моря.
Однако океанические модели, используемые такими организациями, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), не учитывают влияние этих скрытых каньонов.
Доктор Арозио говорит: «Отсутствие этих местных механизмов ограничивает возможности моделей прогнозировать изменения в динамике океана и климата».
В будущем, собрав больше данных с высоким разрешением в не нанесенных на карту районах, исследователи рассчитывают обнаружить еще больше подводных каньонов подо льдом. Правильное понимание этих каньонов и того, как они влияют на циркуляцию воды вокруг полюсов, может стать ключом к точному прогнозированию последствий изменения климата.