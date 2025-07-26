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В Омске объявили тендер на вырубку деревьев на кладбище за миллион рублей

Работы будут проводиться на территории Старо-Северного кладбища.

Источник: Комсомольская правда

Комбинат специальных услуг ищет подрядчика для вырубки деревьев и вывоза порубочных остатков на территории Старо-Северного кладбища, которое расположено на улице Орджоникидзе в Омске. Информация о тендере появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям контракта, работы необходимо выполнить в течение 17 дней с момента подписания договора. При этом в документации не указано точное количество деревьев, которые планируется выкорчевать.

Стартовая стоимость контракта составляет 1 миллион рублей. Победитель торгов будет определен после анализа предложений от потенциальных подрядчиков.

Ранее мы сообщали, что на Тухачевского в Омске стартовала подготовка к ремонту набережной.