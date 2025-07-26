Ночью 26 июля над Ростовской областью сбили 12 БПЛА самолетного типа

Ночью 26 июля в небе над Ростовской областью было сбито и перехвачено 12 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего над территорией России ночью поразили 54 БПЛА. Наибольшее количество из них — 24 — над территорией Брянской области.
По последней информации, в Ростовской области сгорел автомобиль, погибли два человека. Произошло это в Зимовниковском районе рядом с дорогой «Зимовники — Ремонтное — Элиста».
При этом также в хуторе Чукаринский Шолоховского района пострадал частный дом.
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