Жительница Таиланда соблазнила 13 духовных лиц и получила 850 миллионов рублей

В Таиланде 35-летняя Вилаван Эмсават, известная как Гольф, обманным путем вступила в интимные отношения с 13 известными буддийскими монахами и получила от них сумму, эквивалентную примерно 850 миллионам рублей. Среди пострадавших — настоятели храмов и главы буддийских общин, удостоенные ранее наград от короля Рамы X.
История получила огласку после того, как один из монахов внезапно оставил сан и покинул страну. В ходе расследования выяснилось, что он переводил крупные суммы Вилаван Эмсават. Позже стало известно, что аналогичные связи и финансовые переводы имели место более чем у десяти духовных лиц.
Эмсават жила за счет пожертвований, приобретала предметы роскоши и состояла в отношениях с представителями буддийского духовенства. Следствие обнаружило десятки тысяч интимных материалов, предположительно использовавшихся для шантажа. В схеме участвовали также ее родственники. Средства тратились на онлайн-казино, часть могла быть конвертирована в криптовалюту.
После разразившегося скандала король Таиланда лишил титулов 81 монаха. Расследование находится под личным контролем генерала Панкаева.
Общественная реакция оказалась неоднозначной: одни рассматривают Эмсават как мошенницу, другие — как симптом глубинной коррупции в религиозной системе. Расследование продолжается, передает Times of India.
Ранее в одном из монастырей на острове Пхукет в Таиланде буддийский монах застрелил другого монаха из-за личной неприязни. Настоятель храма признался полиции, что совершил преступление из-за того, что оппонент якобы подвергал его постоянному преследованию и издевательствам.