Жительница Таиланда соблазнила 13 духовных лиц и получила 850 миллионов рублей

История получила огласку после того, как один из монахов внезапно оставил сан и покинул страну. В ходе расследования выяснилось, что он переводил крупные суммы Вилаван Эмсават. Позже стало известно, что аналогичные связи и финансовые переводы имели место более чем у десяти духовных лиц.