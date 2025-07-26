Выявлено воздействия дня рождения человека на его судьбу

Из знаменитого детского стишка англичане знают, что «ребенок понедельника красив лицом», в то время как «ребенок вторника полон изящества». К несчастью для людей, родившихся в среду, они, согласно стишку, «полны горя», в то время как ребенку четверга «предстоит долгий путь». Между тем пятничный ребенок любвеобилен и щедр, субботний усердно зарабатывает себе на жизнь. Есть ли хоть капля правды в популярной песне-предсказании, распространенной в Англии в 19 веке, долгое время оставалось загадкой. Новое исследование, наконец, проливает свет на то, что на самом деле говорит о нас день нашего рождения.