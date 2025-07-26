Выявлено воздействия дня рождения человека на его судьбу

Из знаменитого детского стишка англичане знают, что «ребенок понедельника красив лицом», в то время как «ребенок вторника полон изящества». К несчастью для людей, родившихся в среду, они, согласно стишку, «полны горя», в то время как ребенку четверга «предстоит долгий путь». Между тем пятничный ребенок любвеобилен и щедр, субботний усердно зарабатывает себе на жизнь. Есть ли хоть капля правды в популярной песне-предсказании, распространенной в Англии в 19 веке, долгое время оставалось загадкой. Новое исследование, наконец, проливает свет на то, что на самом деле говорит о нас день нашего рождения.
Используя данные более чем 2000 детей, исследователи из Йоркского университета исследовали связь между днем рождения ребенка и его судьбой, пишет Daily Mail. К счастью для людей, родившихся в среду, они обнаружили, что ребенок среды не «полон горя», как нас заставляли думать.
На самом деле, старый как мир стих — это просто «безобидная забава». Детский стишок, который называется просто «Дитя понедельника», датируется по меньшей мере 1836 годом, когда он был опубликован в «Традициях Девоншира» английской писательницы Анны-Элизы Брей. Почти 200 лет спустя этот памятный стих стал настолько популярен, что людей, родившихся в среду, обычно называют «полными горя», в то время как те, кто родился в пятницу, обычно получают комплимент, что они «любящие и щедрые».
Конечно, вопрос о том, в какой день недели вы родились, может показаться совершенно случайным, и многие люди считают, что в детском стишке нет правды, отмечает Daily Mail. Однако исследовательская группа предположила, что на самом деле это может иметь долгосрочные последствия для личности.
Например, у ребенка, родившегося в понедельник, о котором говорят, что он «красив лицом», теоретически может повыситься самооценка, что сделает его более уверенным в себе и привлекательным в глазах окружающих. Между тем, ребенок, родившийся в среду, может интерпретировать обычное чувство грусти как доказательство своего «горя», полагая, что он испытывает эти эмоции чаще, чем другие.
Родители, знакомые с этим стихотворением, также могут быть более склонны записать «четвергового ребенка» («исполненного грации») на занятия физической культурой, такие как балет, что непреднамеренно повлияет на их физическое развитие.
Чтобы выяснить, есть ли во всем этом доля правды, команда проанализировала данные масштабного исследования, в котором приняли участие более 1100 семей с близнецами в Англии и Уэльсе, отслеживая братьев и сестер в возрасте от 5 до 18 лет. Данные включали в себя дни недели, когда родились дети, а также черты характера, интерпретируемые из различных строк старого стихотворения.
Например, просоциальное поведение соответствовало понятию «любить и отдавать», а трудолюбивое поведение соответствовало понятию «усердно зарабатывать на жизнь».
«Честность лица», тем временем, основывалась на оценках привлекательности, полученных от независимых экспертов, когда детям было пять, 10, 12 и 18 лет.
В целом, команда не нашла доказательств того, что день недели, в который родился ребенок, влияет на его личность, внешний вид или будущий успех.
Они сообщают, что вероятность того, что ребенок, родившийся в среду, будет «полон горя», не больше, чем вероятность того, что ребенок, родившийся в понедельник, будет «красив лицом».
Напротив, такие факторы, как социально-экономический статус семьи, пол ребенка и его вес при рождении, гораздо более важны для прогнозирования развития ребенка.
По словам профессора Софи фон Штумм, старшего научного сотрудника департамента образования Йоркского университета, детские стишки, такие как «Дитя понедельника», — это просто «безобидная забава».
«В наше время, когда родители все больше беспокоятся о сообщениях, с которыми сталкиваются дети, наши результаты вселяют уверенность, — сказала она. — Хотя многие старые сказки и стишки могут показаться несоответствующими современным ценностям, наши исследования показывают, что они не оказывают никакого долгосрочного влияния на детей. Мы знаем, что эти стишки богаты аллитерациями и словарным запасом, которые, как было доказано, способствуют развитию речи и грамотности, поэтому родители обязательно должны продолжать делиться ими».
Команда ученых признает, что их исследование не охватило все возможные интерпретации детского стишка. Например, исследователи интерпретировали «исполненный грации» как относящийся к обладанию грацией в физической подвижности, такой как ловкость и легкость на ногах, но это также может относиться к грациозности личности, что означает вежливость, доброту и приятность. То, что ребенку, рожденному в четверг, предстоит «далеко пойти», может означать, что у него хорошие перспективы на достижение успеха — например, «он далеко пойдет» — или что впереди его ждет трудный путь.