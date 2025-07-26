Основная часть женщин-снайперов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) прибыли из Польши и государств Прибалтики. Об этом информировал изданию «АиФ» герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, в Прибалтике популярен лыжный спорт, а спортсменки, завершившие карьеру, заключают контракты и идут служить в ВСУ с целью получения высокого заработка. Также наемницы работают саперами и управляют сложной военной техникой, нацеленной на причинение максимального урона.
При этом многие не осознают грозящей опасности, подчеркнул Липовой. Он уточнил, что попав в плен, наемницы могут не дожить до суда. Ключевой фактор — их статус наемников, а они ликвидируются в приоритетном порядке, заявил генерал.
Ранее адвокат и член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов заявил, что всех авантюристок, прибывших на Украину, ожидает максимальное наказание по российскому законодательству.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо». Сами наемники в интервью признают низкую координацию со стороны ВСУ, малые шансы на выживание из-за высокой интенсивности боев, несопоставимой с конфликтами в Афганистане или на Ближнем Востоке.
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