Зоны отдыха в шести районах Татарстана благоустроили по нацпроекту

В Бугульминском районе на пляжах глэмпинга «Ивушка камп», дома отдыха «Нептун» и парка-отеля «Новая земля» установлены спасательные вышки, теневые навесы с шезлонгами, скамьи, качели, урны и информационные стенды. Сам пляж парка-отеля «Новая земля» был создан и благоустроен на средства субсидии в рамках национального проекта в 2023 году.