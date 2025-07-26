Доброе дело и молитва: Священник рассказал, что нужно обязательно сделать в Собор Архангела Гавриила 26 июля

Бобров подчеркнул, что в православии молитва всегда обращена к Богу. Однако верующие также просят помощи у святых и ангелов — не потому, что Господь не слышит, а потому, что любовь и взаимная поддержка являются частью христианской жизни. Ангелы, включая Архангела Гавриила, молятся за людей, и поэтому к ним обращаются с просьбами о заступничестве.