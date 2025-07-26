Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на прием и вылет

Напомним, в ночь на 26 июля 2025 года ВСУ атаковали территорию России 54 беспилотниками. Минобороны сообщило, что все вражеские воздушные цели были уничтожены. На месте падения осколков беспилотников ВСУ продолжают работать оперативные службы. Информация о ущербе и пострадавших уточняется, но уже известно о двух погибших в Ростовской области.