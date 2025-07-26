Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на прием и вылет

В аэропорту Калуги временно приостановлены операции по приёму и отправке самолётов. Об этом сообщает Росавиация.
«В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Росавиации.
Уточняется, что особый режим был введен с целью обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали соблюдать спокойствие и сверятся с обновленным расписанием вылета и прилета воздушных судов.
Напомним, в ночь на 26 июля 2025 года ВСУ атаковали территорию России 54 беспилотниками. Минобороны сообщило, что все вражеские воздушные цели были уничтожены. На месте падения осколков беспилотников ВСУ продолжают работать оперативные службы. Информация о ущербе и пострадавших уточняется, но уже известно о двух погибших в Ростовской области.