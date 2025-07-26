Названы ни в коем случае не подходящие для завтрака фрукты

Ведущий эксперт по питанию рассказала, какие фрукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак. «Они вкусные, но наименее питательные», — утверждает эксперт по питанию, составившая рейтинг любимых фруктов британцев по их питательной ценности. Оказалось, что те плоды, которые обычно едят на завтрак, не слишком-то полезные!
Дипломированного диетолога и автора книги «Как не есть продукты с высокой степенью переработки» Николу Ладлэм-Рейн попросили оценить восемнадцать самых любимых в Британии фруктов — от винограда до апельсинов, клубники и ананаса — и дать им пять баллов по питательной ценности.
Как пишет Daily Mail, Ладлэм-Рейн составила свой рейтинг, основываясь на том, какие витамины и минералы содержатся в каждом фрукте естественным образом, сколько в нем клетчатки и какой уровень сахара является естественным.
В интервью The Telegraph эксперт подчеркнула: «Фрукты действительно содержат углеводы, в основном в виде натуральных сахаров, таких как фруктоза, а также клетчатку».
«Клетчатка замедляет пищеварение и помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови, — объясняет она. — Однако людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, возможно, придется следить за размерами порций (съедать горсть или 80 г на порцию). Цельные фрукты — это не то же самое, что добавленный сахар, и они являются полезной частью сбалансированной диеты».
Затем Никола Ладлэм-Рейн рассказала о лучших фруктах, которыми можно регулярно наслаждаться, и назвала те, которые из-за высокого содержания сахара следует рассматривать скорее как лакомство, а не как ежедневный продукт. И, констатирует Daily Mail, это плохая новость для тех, кто любит начинать свой день с тарелки тропических фруктов, или полакомиться фруктовым салатом из супермаркета, который можно добавить в йогурт, или добавить нарезанный банан в кашу.
В нижней части списка оказалась дыня. Дыни в основном состоят из воды, богаты витамином С, а в некоторых сортах — витамином А. Однако в них так же мало калорий, как и общей питательной ценности.
Ладлэм-Рейн отметила, что «в дыне мало клетчатки и других полезных веществ по сравнению с другими фруктами», добавив, что в дыне содержится «умеренное количество натурального сахара».
Вторым в списке с конца оказался ананас, который получил 2 балла из 5. Это произошло потому, что в нем много натуральных сахаров, а кислые соки могут вызвать раздражение десен, объясняет Daily Mail.
«Ананас богат витамином С и содержит фермент бромелин, который может помочь пищеварению и уменьшить воспаление», — объяснила Никола Ладлам-Рейн, добавив, что этот тропический фрукт также богат марганцем, «который поддерживает обмен веществ и антиоксидантную функцию».
Бананы, которые миллионы людей по всему миру предпочитают на завтрак, получили 3 балла из 5. Мисс Ладлэм-Рейн сказала, что фрукты, которые настолько богаты натуральным сахаром, что их когда-то называли «батончиками Марс в желтой кожуре», тем не менее, по-прежнему полезны для здоровья: «Они являются хорошим источником калия, витамина В6 и клетчатки. Получите заряд энергии и укрепите здоровье сердца».
Итак, какие фрукты должны быть в вашем рационе? Диетолог поставила апельсинам, киви и ягодам первое место в своем списке, оценив их богатый антиоксидантами выбор на 5 баллов из 5 возможных.
В середине рейтинга, набрав 4 балла из 5, оказались груши, яблоки, грейпфруты и манго.
Ягоды давно известны как суперпродукты, отмечает далее Daily Mail. Все ягоды считаются источником питательных веществ, они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Они связаны с более низким уровнем воспаления, которое может привести к обширному повреждению клеток и тканей.
Ранее в этом году доктор Надим, медицинский работник Wellness Drip, рассказал журналу You, что, увеличив потребление трех продуктов, богатых витамином С, мы могли бы вдвое сократить количество дней болезни в год. Это апельсины, киви и клубника, которые заняли первое место в таблице Ладлэм-Рейн, подчеркивает Daily Mail.
«Ваш организм не может накапливать витамин С, который жизненно важен для борьбы с болезнями», — объяснял доктор Надим. — Поэтому его необходимо постоянно получать с пищей. Если вы регулярно испытываете упадок сил, часто простужаетесь или вам требуется больше времени для восстановления, дефицит часто является частью общей картины".