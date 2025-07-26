Названы ни в коем случае не подходящие для завтрака фрукты

Затем Никола Ладлэм-Рейн рассказала о лучших фруктах, которыми можно регулярно наслаждаться, и назвала те, которые из-за высокого содержания сахара следует рассматривать скорее как лакомство, а не как ежедневный продукт. И, констатирует Daily Mail, это плохая новость для тех, кто любит начинать свой день с тарелки тропических фруктов, или полакомиться фруктовым салатом из супермаркета, который можно добавить в йогурт, или добавить нарезанный банан в кашу.