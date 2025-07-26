Ленин опубликовал статью с призывом к поражению России в мировой войне 110 лет назад

Важно отметить, что Ленин не был последовательным сторонником поражения всех правительств во всех войнах в мировой истории, что было бы абсурдом. Он признавал право народов на оборону и концепцию защиты отечества, но лишь в том случае, когда одна страна (обычно маленькая и неразвитая) защищается от захватнической империи. В случае Первой мировой под это определение попадала лишь война Сербии против Австро-Венгрии, и потому о подрывной деятельности против сербского правительства речь не шла. Однако столкнувшиеся в мировой войне великие державы виделись ему морально равными между собой: «Десятилетиями трое разбойников (буржуазия и правительства Англии, России, Франции) вооружались для ограбления Германии. Удивительно ли, что два разбойника напали раньше, чем трое успели получить заказанные ими новые ножи?».