Жара, война и жгучие медузы: куда лучше не соваться в августе 2025 года

В Турции готовятся к аномально высокой температуре, которая может достигнуть аж +50 °C. В первую очередь она накроет провинцию Измир, районы Газиантепа, Хатая, Айдына, Шанлыурфа и Маниса. Турецкая метеослужба предупреждает о жаре в Диярбакыре — до +45 °C, а в Анталье и вдоль Эгейского побережья — до +40 °C. Ожидается, что жара будет сопровождаться жаркими ветрами, что создаст тяжёлые условия как для местных жителей, так и для туристов. Специалисты предупреждают о возможном климатическом апокалипсисе, который, по прогнозам, достигнет своего пика в ближайшие дни. Поэтому, если собирались поехать отдыхать в Турцию, лучше пока отложите эту затею, чтобы не поймать лишний тепловой удар. Можно, конечно, отсидеться в отеле под кондиционером, но какой тогда смысл в таком отдыхе?