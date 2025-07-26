Не 50 на 50: наука помогла вычислить вероятность рождения мальчика или девочки

Ожидающие прибавления пары часто задаются вопросом: «Мальчик или девочка?» Так вот, вероятность рождения сына или дочери не равна 50/50, утверждают ученые.
От подбрасывания монеты до угадывания ответа на вопрос «да» или «нет» — есть много вещей, которые могут произойти с вероятностью 50/50, пишет Daily Mail. В течение многих лет считалось, что вероятность рождения сына или дочери также относится к этой категории. Но новое шокирующее исследование показало, что на самом деле это не так.
Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что у некоторых женщин гораздо больше шансов иметь детей только одного пола. В своем исследовании команда проанализировала данные более чем 58 000 матерей, которые родили по крайней мере одного ребенка. Их результаты показали, что возраст матери играет ключевую роль в определении пола младенцев.
«Соотношение полов у людей уже давно вызывает интерес биологов, статистиков, демографов, социологов и экономистов, — пояснили исследователи. — Здесь мы показали, что в пределах каждого размера семьи пол при рождении не соответствовал простому биномиальному распределению, и выявили значительную внутриматочную корреляцию в отношении пола потомства».
Пол будущего ребенка определяется комбинацией половых хромосом, унаследованных от сперматозоида и яйцеклетки. В то время как яйцеклетка всегда содержит X-хромосому, сперматозоид может содержать либо X, либо Y-хромосому, пишет Daily Mail. Если сперматозоид, несущий Х-хромосому, оплодотворяет яйцеклетку, эмбрион будет женского пола, в то время как эмбрион с Y-хромосомой будет мужского пола.
Долгое время считалось, что это соотношение составляет 50/50. Однако в своем новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые усомнились, так ли это на самом деле.
«Несколько соавторов наблюдали случаи, когда друзья, коллеги, родственники первой степени родства или они сами производили на свет потомство только одного пола, что вызывало вопросы о случайности», — пояснили в команде.
Чтобы разобраться в этом, исследователи проанализировали данные 58 007 американских женщин, у которых было как минимум двое детей. Ученые изучили влияние восьми материнских черт — роста, индекса массы тела, расы, цвета волос, группы крови, хронотипа (жаворонок вы или сова), возраста первой менструации и возраста рождения первого ребенка. Семь из этих признаков не повлияли на пол ребенка. Однако анализ выявил ключевую связь между возрастом, в котором мать родила своего первого ребенка, и тем, родились ли у них мальчики или девочки.
Женщины, которые были старше 28 лет на момент первых родов, имели 43-процентный шанс иметь детей только одного пола, пишет Daily Mail. Но женщины, которые были моложе 23 лет на момент первых родов, имели только 34-процентный шанс иметь детей только одного пола.
«Более пожилой возраст матери может быть связан с более высокими шансами на рождение однополого потомства, но другие наследственные, демографические и/или репродуктивные факторы не связаны с полом потомства», — пояснили исследователи.
Причина этой связи остается неясной, констатирует Daily Mail. Однако исследователи говорят, что это может быть связано с физиологическими изменениями, которые происходят с возрастом у женщин, в том числе с сокращением фолликулярной фазы и снижением рН влагалища.
«Более короткая фолликулярная фаза, как правило, способствует выживанию Y-хромосомы, в то время как более кислая среда влагалища способствует выживанию X-хромосомы, — пояснили ученые. — С возрастом у каждой женщины может быть разная предрасположенность к каждому из этих факторов, что может привести к повышению вероятности рождения потомства одного пола. Однако эти механизмы остаются гипотетическими, и для подтверждения этих гипотез требуются более подробные данные».
В общем и целом, полученные данные свидетельствуют о том, что вероятность рождения мальчика или девочки вовсе не равна 50/50, заключает Daily Mail.