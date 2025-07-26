Не 50 на 50: наука помогла вычислить вероятность рождения мальчика или девочки

Чтобы разобраться в этом, исследователи проанализировали данные 58 007 американских женщин, у которых было как минимум двое детей. Ученые изучили влияние восьми материнских черт — роста, индекса массы тела, расы, цвета волос, группы крови, хронотипа (жаворонок вы или сова), возраста первой менструации и возраста рождения первого ребенка. Семь из этих признаков не повлияли на пол ребенка. Однако анализ выявил ключевую связь между возрастом, в котором мать родила своего первого ребенка, и тем, родились ли у них мальчики или девочки.