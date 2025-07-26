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МВД РФ пообещало вознаграждение за помощь в раскрытии убийств двоих детей

Первое убийство было совершено в Марий Эл в 2006 году, второе — в Петропавловске-Камчатском в 2024 году.

Источник: Аргументы и факты

МВД России выплатит вознаграждение в размере 1 млн рублей за предоставление информации, которая поможет раскрыть дела об убийствах двоих детей в августе 2006 года и в марте 2024 года, следует из данных на сайте этого ведомства.

Первое преступление было совершено в Марий Эл. Жертвой стал школьник.

Местом второго преступления был Петропавловск-Камчатский, где на свалке обнаружили тело младенца. Полиция подозревает в смерти ребёнка его мать, занимаясь розыском женщины и других лиц, которые могли быть причастны к инциденту.

В отношении неё следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).

«МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что Министерство внутренних дел России назначает денежные вознаграждения за поимку преступников не произвольно, а на основании чётких критериев. Он добавил, что при этом учитывается целый ряд факторов.