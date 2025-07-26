МВД РФ пообещало вознаграждение за помощь в раскрытии убийств двоих детей

МВД России выплатит вознаграждение в размере 1 млн рублей за предоставление информации, которая поможет раскрыть дела об убийствах двоих детей в августе 2006 года и в марте 2024 года, следует из данных на сайте этого ведомства.
Первое преступление было совершено в Марий Эл. Жертвой стал школьник.
Местом второго преступления был Петропавловск-Камчатский, где на свалке обнаружили тело младенца. Полиция подозревает в смерти ребёнка его мать, занимаясь розыском женщины и других лиц, которые могли быть причастны к инциденту.
В отношении неё следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).
«МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», — говорится в сообщении.
Напомним, в июне криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что Министерство внутренних дел России назначает денежные вознаграждения за поимку преступников не произвольно, а на основании чётких критериев. Он добавил, что при этом учитывается целый ряд факторов.