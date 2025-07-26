МВД РФ пообещало вознаграждение за помощь в раскрытии убийств двоих детей

Напомним, в июне криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что Министерство внутренних дел России назначает денежные вознаграждения за поимку преступников не произвольно, а на основании чётких критериев. Он добавил, что при этом учитывается целый ряд факторов.