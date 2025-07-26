Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае 8-летний ребенок скончался в больнице после пожара

В Казачинско-Пировском муниципальном округе ребенок скончался в больнице после пожара в частном доме.

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар произошел 25 июля в одноэтажном жилом доме на улице Октябрьская в селе Мокрушино. На момент прибытия огнеборцев в помещении было сильное задымление. Из дома самостоятельно эвакуировались женщина и три ребенка. Еще одного мальчика с ожогами и отравлением угарным газом помогли вывести и передать медикам неравнодушные соседи. Но позднее он скончался в больнице.

Сотрудники МЧС России силами 2 единиц техники и 7 человек совместно с краевыми пожарными ликвидировали возгорание на площади 20 «квадратов». Предварительно, пожар начался от настенного светильника, висевшего в гардеробной.

Представители ведомства напоминают, что избежать пожара необходимо, соблюдая простые правила:

следить за состоянием проводки в доме; доверять ремонт электрооборудования только специалистам; установить пожарный извещатель.