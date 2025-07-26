В Красноярском крае 8-летний ребенок скончался в больнице после пожара

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Пожар произошел 25 июля в одноэтажном жилом доме на улице Октябрьская в селе Мокрушино. На момент прибытия огнеборцев в помещении было сильное задымление. Из дома самостоятельно эвакуировались женщина и три ребенка. Еще одного мальчика с ожогами и отравлением угарным газом помогли вывести и передать медикам неравнодушные соседи. Но позднее он скончался в больнице.
Сотрудники МЧС России силами 2 единиц техники и 7 человек совместно с краевыми пожарными ликвидировали возгорание на площади 20 «квадратов». Предварительно, пожар начался от настенного светильника, висевшего в гардеробной.
Представители ведомства напоминают, что избежать пожара необходимо, соблюдая простые правила:
следить за состоянием проводки в доме; доверять ремонт электрооборудования только специалистам; установить пожарный извещатель.