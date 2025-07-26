В Красноярском крае 8-летний ребенок скончался в больнице после пожара

Пожар произошел 25 июля в одноэтажном жилом доме на улице Октябрьская в селе Мокрушино. На момент прибытия огнеборцев в помещении было сильное задымление. Из дома самостоятельно эвакуировались женщина и три ребенка. Еще одного мальчика с ожогами и отравлением угарным газом помогли вывести и передать медикам неравнодушные соседи. Но позднее он скончался в больнице.