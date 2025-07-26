МЧС предупреждает белорусов о тумане в субботу

При грозах и порывистом ветре могут повредиться и оборваться линии связи и электропередач, что может привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.