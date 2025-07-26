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МЧС предупреждает белорусов о тумане в субботу

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Туман ожидается в субботу в утренние часы в отдельных районах Беларуси, местами по республике прогремят грозы, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям в официальном Telegram-канале ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 79% 759 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

При грозах и порывистом ветре могут повредиться и оборваться линии связи и электропередач, что может привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится туман. Ветер юго-западный, западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.

В Минске также прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздух в утренние часы будет +16…+18°С, днем воздух прогреется до +23…+25°С, а в вечернее время столик термометра опустится до отметки +19…+21°С.

Народные приметы на 26 июля

26 июля в народном календаре отмечается день Гавриила Летнего, он же Архангел Гавриил. Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых архангелов, которого на Руси считали вестником добрых вестей и заступником земледельцев.

Также в этот день вспоминают святого Степана Савваита. По народным поверьям, он помогал в исцелении и защищал от непогоды. Праздник приходился на активную фазу летних полевых работ и считался важным временем в цикле сбора урожая.

Народные приметы:

  • если поспела рожь на полях, пора собирать подберезовики;
  • Гаврила Летний выдался сухим — осень установится теплой;
  • рыба в реке или озере выпрыгнула из воды — дождей в ближайшие дни не ожидается;
  • при сборе урожая человеку попался гнилой колос — его ждет несчастье;
  • грачи летали стаями — к теплу;
  • шел дождь и расшумелись утки — тепло простоит еще долго.