МЧС предупреждает белорусов о тумане в субботу

Спасатели предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.
При грозах и порывистом ветре могут повредиться и оборваться линии связи и электропередач, что может привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами сгустится туман. Ветер юго-западный, западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.
В Минске также прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздух в утренние часы будет +16…+18°С, днем воздух прогреется до +23…+25°С, а в вечернее время столик термометра опустится до отметки +19…+21°С.
Народные приметы на 26 июля
26 июля в народном календаре отмечается день Гавриила Летнего, он же Архангел Гавриил. Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых архангелов, которого на Руси считали вестником добрых вестей и заступником земледельцев.
Также в этот день вспоминают святого Степана Савваита. По народным поверьям, он помогал в исцелении и защищал от непогоды. Праздник приходился на активную фазу летних полевых работ и считался важным временем в цикле сбора урожая.
Народные приметы:
- если поспела рожь на полях, пора собирать подберезовики;
- Гаврила Летний выдался сухим — осень установится теплой;
- рыба в реке или озере выпрыгнула из воды — дождей в ближайшие дни не ожидается;
- при сборе урожая человеку попался гнилой колос — его ждет несчастье;
- грачи летали стаями — к теплу;
- шел дождь и расшумелись утки — тепло простоит еще долго.