«У команды есть запал и атакующая история»: Вячеслав Федорищев поделился впечатлениями от игры «Крыльев» против «Пари НН» в Самаре

«Игра была в начале не в нашу пользу. Нижний прессинговал, но потом выровнялись и пошли вперед. Нам моментами не хватало где-то сыгранности, собранности. Ушли в раздевалку и думали, что все так же продолжится. Но к 70-й минуте команда немножко присела, это заметили болельщики. Соперник пошел вперед», — объяснил Вячеслав Федорищев.