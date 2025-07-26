«У команды есть запал и атакующая история»: Вячеслав Федорищев поделился впечатлениями от игры «Крыльев» против «Пари НН» в Самаре

«КС» принимали гостей из Нижнего Новгорода в пятницу вечером и одолели со счетом 2:0 (6+). В концовке Вадим Раков забил с острого угла (он же стал лучшим игроком матча), а Фернандо Костанца поразил пустые ворота.
Пока «зелено-бело-синие» лидируют в таблице с четырьмя очками. «Пари НН» все еще с нулями замыкает ее. Всего встречу второго тура Премьер-лиги в Самаре посетили 9235 человек.
«Игра была в начале не в нашу пользу. Нижний прессинговал, но потом выровнялись и пошли вперед. Нам моментами не хватало где-то сыгранности, собранности. Ушли в раздевалку и думали, что все так же продолжится. Но к 70-й минуте команда немножко присела, это заметили болельщики. Соперник пошел вперед», — объяснил Вячеслав Федорищев.
Однако «Крылья» смогли сдержать атаки гостей и позже взяли важные три очка. Губернатор подчеркнул: сейчас команда сплачивается. Впереди матчи с еще более сильными соперниками. В них и проверят себя на прочность, добавил глава региона.
«Игроки только приходят, некоторые элементы не собраны. Например, центра не хватает. Нужно там чуть проработать. Но у команды есть запал и атакующая история. Она реализовалась в полной мере», — заметил губернатор.
Отдельно прокомментировал мяч Вадима Ракова с «мертвого» угла:
«Это, конечно, восторг, эмоции. Причем у нас товарищ Раков в прошлом туре самый красивый гол забил, по признанию многих. Не знаю, как тур сложится, но как непрофессионал считаю, что это красивейший. С такого острого угла самостоятельно пройти и забить дорогого стоит».
А недавно «зелено-бело-синие» получили собственный гимн от вокалиста самарской группы COMEDOZ Павла Воробьева. Сотрудничество музыканта с клубом началось летом, когда коллектив выступил на фестивале «Крылья над Волгой».
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