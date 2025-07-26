Названы самые частые неисправности в автомобиле, приводящие к ДТП

Риск попасть в ДТП особенно высок в жаркую погоду, когда нагрузка на автомобиль возрастает. Вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов рассказал, на какие системы машины следует обращать особое внимание.
Демидов отметил, что наибольшую опасность с точки зрения безопасности представляют тормозная система, рулевое управление, шины и подвеска. Он подчеркнул, что ряд неисправностей в этих узлах способен за доли секунды привести к утрате контроля над автомобилем.
В качестве примера он привел изношенные тормозные колодки, которые могут не выдержать нагрузку при перегреве или частом торможении, а также неисправности рулевого управления, из-за которых водитель не сможет своевременно отреагировать на препятствие на дороге.
Он напомнил, что ответственность за техническое состояние автомобиля несет его владелец, а перечень неисправностей, критически влияющих на безопасность дорожного движения, приведен в Правилах дорожного движения.
Эксперт также отметил, что часто проблемами становятся амортизаторы, шаровые опоры и ступичные подшипники. Несмотря на то, что их работа напрямую не зависит от погодных условий, этим элементам, по его словам, необходимо уделять повышенное внимание.
Кроме того, он указал, что в теплое время года важно следить за состоянием шин, а внезапный дождь может значительно повысить риск возникновения аварийной ситуации.
— Шины — это, пожалуй, один важнейших элементов летней безопасности любого автомобилиста. Кроме того, летом возрастает риск боковых повреждений и последующего появления вздутия или «грыж». Опасность представляют и мелкие внешние факторы, которые легко упустить из виду, — отметил Сергей Демидов в разговоре с RT.
Лобовое стекло, отражая свет встречных фар, может создавать серьезные неудобства для водителя. Это не только мешает видеть дорогу, но и может стать причиной ДТП. Эксперты рассказали, что делать, если стекла бликуют при ночной езде.