За сутки в крае ликвидировали 12 пожаров, один ребенок погиб

За прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС Красноярского края потушили 12 пожаров. В Казачинском районе при пожаре погиб ребенок. В деревне Курганчики Курагинского района огонь уничтожил хозпостройки на площади 76 квадратных метров — предварительной причиной стало короткое замыкание. Деталями поделились 26 июля в пресс-службе ведомства.
В селе Тасеево во время пожара в жилом доме спасатели обнаружили и эвакуировали женщину с ожогами. Возгорание на 30 квадратных метрах произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП, спасли двоих человек. На автодороге Р-255 у поселка Громадск они деблокировали водителя грузовика, съехавшего в кювет.
На водных объектах происшествий не регистрировали.
Ранее «МК в Красноярске» сообщил, что 26 июля на юге Красноярского края воздух прогреется до +32 градусов.