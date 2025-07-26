Россиянам рассказали, как остаться на связи при отключении мобильного интернета

Эксперт посоветовала заранее обеспечить сохранность важной информации в офлайн-режиме. Для навигации в городе без доступа к интернету следует загрузить офлайн-карты на смартфон или планшет. Она также посоветовала сохранять электронные версии билетов на поезд, самолет или концерт, подтверждения бронирования отелей и маршруты поездок, а при возможности — распечатывать их для быстрого доступа.