Россиянам рассказали, как остаться на связи при отключении мобильного интернета

Доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала, как оставаться на связи при отключении мобильного интернета.
Эксперт посоветовала заранее обеспечить сохранность важной информации в офлайн-режиме. Для навигации в городе без доступа к интернету следует загрузить офлайн-карты на смартфон или планшет. Она также посоветовала сохранять электронные версии билетов на поезд, самолет или концерт, подтверждения бронирования отелей и маршруты поездок, а при возможности — распечатывать их для быстрого доступа.
Для обеспечения связи с близкими или экстренными службами при потере мобильной сети следует заранее активировать функцию «звонки по Wi-Fi».
Эксперт добавила, что полезно сохранить номера такси и, при необходимости, воспользоваться городским телефоном для вызова автомобиля.
Кроме того, Максимова сочла полезной подписку на официальные смс-оповещения оператора связи и порекомендовала регулярно обновлять прошивку смартфона, чтобы своевременно получать уведомления о плановых отключениях.
— Для получения посылок и доставок достаточно заранее сохранять на экране или распечатывать QR-коды маркетплейсов и транспортных компаний — курьер примет код даже без доступа к сети, — отметила Елена Максимова в разговоре с RT.
С весны текущего года ограничения на работу интернета регулярно вводят власти ряда российских регионов, прежде всего граничащих с Украиной или находящихся в ЦФО, из-за атак беспилотников. Однако в конце июня отключения стали массовыми и затронули большую часть РФ. Юрист Александр Маслов рассказал, как получить компенсацию за неработающий мобильный интернет.
Эксперты также рассказали, что делать в случаях, когда не работает мобильный интернет.