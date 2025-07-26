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«Работу ведем еще с марта»: Вячеслав Федорищев — о поиске спонсоров для «Крыльев Советов»

Глава региона встретился с журналистами и блогерами и рассказал в том числе о поиске партнеров для команды.

Вечером 25 июля самарцы принимали «Пари НН». Победили с разницей в два мяча — 2:0 (6+). Голы на счету Вадима Ракова и Фернандо Костанцы. После двух туров «зелено-бело-синие» с четырьмя очками временно лидируют в таблице.

После игры глава региона встретился с журналистами и блогерами и рассказал в том числе о поиске партнеров для «Крылышек»:

«Работу ведем еще с марта. Но неожиданно выстрелила история с 15-летним долгом перед “РТ-Капитал”. Планировали за год отдать. У спонсоров, особенно если это госкомпания, всегда есть проблема: когда у команды существует подобная задолженность, то порой поддержку клуба через директоров даже не пропускают».

Добавил: необходимую сумму предприятию «Ростеха» переведут, как только потребует суд. После можно говорить о появлении новых системных спонсоров, объяснил Вячеслав Федорищев.

«Но надо понимать, у нас бюджет этого года сформирован и обеспечен. У “Крыльев” нет никаких проблем. С результатами придет еще и понимание того, как будем развиваться. Второе. С госкомпаниями встречаемся, но интереснее встречаться с частным бизнесом, который видит по-настоящему интерес к тому, чтобы себя продвигать через футбол», — объяснил губернатор.

Недавно рассказывали, что чилийский защитник волжан Томас Галдамес постепенно возвращается к тренировкам с общей группой после повреждения.

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