«Работу ведем еще с марта»: Вячеслав Федорищев — о поиске спонсоров для «Крыльев Советов»

«Но надо понимать, у нас бюджет этого года сформирован и обеспечен. У “Крыльев” нет никаких проблем. С результатами придет еще и понимание того, как будем развиваться. Второе. С госкомпаниями встречаемся, но интереснее встречаться с частным бизнесом, который видит по-настоящему интерес к тому, чтобы себя продвигать через футбол», — объяснил губернатор.