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Глава Башикрии объявил о старте уборочной кампании

Хабиров рассказал о «Дне поля» в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о «Дне поля», который проходит возле деревни Ягодная поляна в Уфимском районе 25 июля в честь старта уборочной компании.

— Получилось очень масштабное мероприятие. Прежде всего, это площадка, на которой аграрии республики могут обмениваться опытом, лучшими практиками, знакомиться с достижениями селекции, новыми подходами к земледелию, — написал руководитель региона в своих соцсетях.

«День поля» продолжается и сегодня, 26 июля. Здесь можно посмотреть современную технику, поболеть за участников "Трактор-шоу и купить фермерские продукты.

По словам Хабирова, агропромышленный комплекс Башкирии становится более гибким: возделываются востребованные на рынке культуры (в том числе масличные и кормовые), модернизируется техника (в эти дни на поля выйдут более 4 тыс. комбайнов), развивается сельхозмашиностроение, а аграрный университет проводит важнейшие исследования.

Глава Башкирии завершил, что поддержка сельского хозяйства республики продолжится, и она останется важнейшим аграрным центром страны.

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