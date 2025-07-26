Глава Башикрии объявил о старте уборочной кампании

По словам Хабирова, агропромышленный комплекс Башкирии становится более гибким: возделываются востребованные на рынке культуры (в том числе масличные и кормовые), модернизируется техника (в эти дни на поля выйдут более 4 тыс. комбайнов), развивается сельхозмашиностроение, а аграрный университет проводит важнейшие исследования.