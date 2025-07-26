Нутрициолог рассказала, кому полезно пить томатную воду, ставшую главным трендом этого лета

В чём особенность помидорного сока? В том, что это действительно такой достаточно уникальный продукт, в нем большое количество различных витаминов и минералов. И железо есть, и магний есть, и витамины группы А есть, и В. То есть это очень сам по себе полезный продукт. И мало того, томатный сок, и, соответственно, томатная вода, так называемая, она способствует повышению иммунитета. Очень хорошо работает со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина.