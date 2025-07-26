Патрушев: РФ ответит на любую агрессию против Калининградской области

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Россия немедленно отреагирует на любое военное посягательство на Калининградскую область, пишет РИА Новости.
«Планы западников относительно Калининграда нам известны уже давно. Любое военное посягательство на нее (Калининградская область — прим. ред.) встретит немедленный и сокрушительный ответ», — отметил собеседник агентства.
Он также указал, что Калининградская область является неотъемлемой частью РФ, у страны есть все необходимые военные инструменты для гарантии безопасности региона.
Ранее сообщалось, что Николай Патрушев прокомментировал высказывания Фридриха Мерца. По словам помощника российского лидера, байки канцлера ФРГ о России следуют традициям геббельсовской пропаганды.